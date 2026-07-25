Le sauvetage d'un chat retrouvé vivant sous les décombres 3 semaines après un séisme dévastateur redonne de l'espoir aux secouristes

Après 3 semaines passées sous ce qu'il reste d'un immeuble ravagé par un séisme meurtrier au Venezuela, un chat noir a été retrouvé vivant par des secouristes. Affaibli mais sauvé, le félin a été pris en charge par des vétérinaires, offrant une lueur d’espoir au milieu d’une catastrophe qui a endeuillé des milliers de familles.

Au Venezuela, un chat a été retrouvé vivant parmi les décombres d'un immeuble détruit par un violent séisme survenu 3 semaines plus tôt, rapportait TV5 Monde .

Le bilan est lourd et en dit long sur la puissance du double tremblement de terre ayant eu à quelques secondes d'intervalle le 24 juin 2026 : 5 069 morts, près de 17 000 blessés et près de 18 000 personnes déplacées. Il a touché la capitale Caracas et l'Etat côtier de La Guaira.

C'est justement dans ce dernier, plus précisément dans la ville de Caraballeda, que le sauvetage quasi miraculeux d'un chat s'est produit le 18 juillet.

On ignore si le félin à la robe noire se trouvait sous les ruines de l'immeuble en question depuis le séisme où s'il s'agissait pour lui d'une cachette récente. Quoi qu'il en soit, le fait de l'avoir retrouvé vivant a donné du baume au cœur aux nombreux secouristes professionnels et bénévoles mobilisés sur les différents sites sinistrés.

Andres Carvajal, 21 ans, fait partie des volontaires qui participent aux opérations de recherche et de secours. Etudiant en politique internationale à l'Université Centrale du Venezuela (UCV), il est membre d'une association baptisée « Pico y Pala » (pioche et pelle) fondée dans la foulée de la catastrophe pour tenter de retrouver une camarade, toujours portée disparue.

« Il est impossible de ne pas ressentir de l’empathie »

« Un ami a repéré le chat mais il a eu peur et est parti vers l’intérieur, encore plus loin dans le bâtiment, raconte le jeune homme. J’ai cherché de la nourriture pour chats. J’ai enlevé mon gant, j’ai mis de la nourriture. Il s’est approché, évidemment il a mangé, avec un peu de désespoir. »

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AFP

Le matou avait des débris plein les yeux. Il a été pris en charge par une équipe vétérinaire présente sur place. Le rescapé a ainsi reçu les soins dont il avait besoin et a été réhydraté.



AFP

« Je suis très content de l’avoir trouvé, confie Andres Carvajal. Surtout que moi aussi j’ai un chat. Il est impossible de ne pas ressentir de l’empathie. Trouver ce petit chat, c’est un rayon de lumière ».