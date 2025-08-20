Le regard noir lancé par une chatte à son humain car il nourrit un chat errant annonce pourtant une belle histoire d'amitié (vidéo)

Une vidéo partagée sur TikTok montre la réaction hilarante d’une chatte face à un geste bienveillant de son humain envers un congénère dans le besoin. Après cet échange, l’homme a pris une magnifique décision.

Nos animaux de compagnie peuvent-ils ressentir de la jalousie ? Sont-ils contrariés lorsqu'ils nous voient prendre soin d'un de leurs semblables ou de nous montrer affectueux avec lui ? Nous ne pouvons évidemment pas être catégoriques à ce sujet, et prêter un sentiment tel que la jalousie à nos amis à fourrure relèverait très probablement de l'anthropomorphisme. Quoi qu'il en soit, certaines de leurs réactions dans des situations données laissent à penser que nos interactions avec d'autres animaux ne les laissent pas de marbre.

Le propriétaire de Blue, une adorable chatte à la robe tigrée, en a fait l’expérience récemment. L’histoire a toutefois connu un heureux dénouement, malgré l’apparente colère initiale de l’intéressée.

NotCutBaldjeet, alias “@blvksam” sur TikTok, a eu la bonne idée de filmer la scène et de partager la vidéo sur le réseau social, où elle est devenue virale en générant plus de 140 000 vues depuis le 19 juillet 2025. Une séquence que relaie Newsweek et que voici :

On y voit donc un chat errant au pelage colourpoint manifestement affamé, savourant le repas généreusement proposé par NotCutBaldjeet devant la porte d’entrée de ce dernier. La caméra est ensuite braquée sur Blue, qui se tient derrière la fenêtre et observe ce qui se passe avec ce qui semble être un mélange d’incrédulité et d’irritation. Avec ce regard noir adressé à son humain, elle donne l’impression de se sentir trahie par celui-ci. “Comment oses-tu t’occuper d’un autre chat ?” semble-t-elle lui demander.



@blvksam / TikTok

L’attitude de la chatte a amusé son propriétaire, mais aussi les nombreux internautes qui ont réagi à ces images dans la section des commentaires.

“J’ai maintenant un nouveau chat”

C’est justement dans cette dernière que NotCutBaldjeet a annoncé une merveilleuse nouvelle au sujet du matou errant. “Mise à jour : j’ai maintenant un nouveau chat”, peut-on y lire de sa part.

Il a effectivement pris la meilleure des décisions en adoptant ce félin en quête de nourriture, de sécurité et d’amour.



@blvksam / TikTok

Comme attendu, Blue n’a pas vu l’arrivée de cet inconnu dans sa maison d’un très bon œil, mais son propriétaire est convaincu qu’elle finira par l’accepter et même s’entendre avec lui. NotCutBaldjeet a indiqué avoir installé le nouveau chat dans un espace à part, afin de donner le temps aux congénères de s’habituer l’un à l’autre.

Ce récit touchant montre à quel point nos animaux peuvent être sensibles à nos gestes et peut-être même à nos préférences. Que ce soit de la “jalousie” ou simplement de la curiosité, Blue et son nouveau compagnon nous rappellent que l’accueil d’un nouvel animal doit se faire avec patience et bienveillance.