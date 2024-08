Le portrait du chat décédé d'un artiste réapparaît après une fausse alerte au vol lors d'une exposition

Frimousse était bien plus qu’un animal de compagnie pour Laurent Van Opbroeck. Ce chat occupait une place importante dans sa vie. Alors, forcément, quand le félin avait quitté ce bas-monde, son artiste de propriétaire avait été profondément chagriné.

Le décès du chat à la robe tuxedo était survenu au printemps dernier. Pour honorer sa mémoire et garder un peu de l’animal auprès de lui, Laurent Van Opbroeck avait peint un magnifique portrait de son regretté compagnon. « Je tenais particulièrement à ce tableau. Je l'ai peint en avril après la mort de mon chat », explique-t-il, en effet, à ce propos à La Montagne, qui rapporte la disparition de l’œuvre en question, puis sa découverte.



Photo d'illustration

Ce tableau aidait grandement Laurent Van Opbroeck dans son travail de deuil après la disparition de Frimousse. C’est donc très certainement avec émotion et fierté qu’il l’avait récemment présenté au public lors d’une exposition à Saint-Dier-d'Auvergne dans le Puy-de-Dôme, aux côtés de créations d’autres artistes auvergnats.

L’évènement se déroulait sans accroc jusqu’au mercredi 31 juillet 2024, date à laquelle Laurent Van Opbroeck a appris que son tableau s’était volatilisé.

La nouvelle a été difficile à encaisser pour ce dernier. C’était un peu comme si son chat était parti une seconde fois. L’hypothèse du vol a été envisagée, mais il n’y avait aucune certitude.

Le tableau s’était décroché pour se glisser derrière une autre toile

Laurent Van Opbroeck se demandait ce qui avait bien pu arriver à sa toile jusqu’à la fin de l’exposition, le 4 août. C’est lors du décrochage des tableaux que le précieux portrait de Frimousse a refait surface. L’œuvre n’avait donc pas été emportée, mais elle était tombée pour « se cacher » derrière une autre.

« À cause de la chaleur, l'attache s'est décollée et il s'est glissé derrière une autre toile en dessous, a-t-il indiqué à La Montagne une semaine après ce dénouement inattendu. Personne n'a pensé à regarder derrière les toiles avant de me prévenir que mon tableau avait disparu ».

Laurent Van Opbroeck a ainsi retrouvé le sourire. « Tout le monde est rassuré, et Frimousse est rentré à la maison ! », a-t-il conclu.