Le jour de son mariage, un chat fait une entrée remarquée à l'église et ravive le souvenir de son père qui adorait les félins

Le défunt père de Federico était un grand amoureux des chats. Alors, lorsque le jeune homme s’est marié à l’amour de sa vie et qu’un félin errant s’est introduit dans l’église pour assister à toute la cérémonie aux côtés du couple, tout le monde y a vu un signe.

Un chat errant est entré dans une église alors qu’un mariage y était célébré, et a décidé de se coucher sur le voile de la mariée. L’attitude de l’animal a ému tout le monde, à commencer par le marié et la photographe. Un récit rapporté par le média italien TeleAmbiente TV.

Le 19 août 2022, Alessandra et Federico se disaient oui pour la vie à l’église de Gibilmanna, près de Cefalù en Sicile.

A la surprise générale, un chat de gouttière à la robe tabby s’est introduit dans l’édifice, puis s’est dirigé lentement vers le couple, avant de se coucher sur la longue traîne de la mariée. Il y est resté jusqu’à la fin de la cérémonie.

La photographe Cetty Messina n’a pas manqué d’immortaliser ce moment extrêmement touchant. Elle en a partagé des images et l’histoire sur Facebook.

« Ce n'est pas par hasard »

Elle a expliqué dans sa publication que le père de Federico, décédé quelques années plus tôt, adorait les chats. Pour elle comme pour les convives, l’arrivée du félin et sa décision de se poser au pied des mariés était tout sauf fortuit.

« Cela ne peut pas être un hasard si un chat se faufile dans l'église et s'y sent à l'aise pendant toute la durée de la cérémonie, sans être dérangé, a ainsi écrit l’artiste. Malgré l'appel du prêtre, malgré nos mouvements autour de lui. Je suis une incurable romantique, je le sais. Mais non, ce n'est pas par hasard. »

Il n’est pas dit ce qu’il est advenu de l’animal après le mariage. Espérons qu’il ait trouvé une famille depuis. Ou alors, peut-être en avait-il déjà une, habitant à proximité de l’église…

