Le destin d’un chat errant est bouleversé lorsqu’il croise le chemin d’une femme déterminée à lui offrir une vie meilleure (vidéo)

Donna, à la tête de Feral Cat Colony, a l’habitude de nourrir les chats errants de son quartier de l’état de l’Ohio, aux États-Unis. L’année dernière, elle a repéré « un chat roux insaisissable » qui ne se laissait pas approcher, mais elle n’a jamais lâché l’affaire pour autant.

Pendant des mois, Donna s’est battue pour gagner sa confiance. Selon elle, le comportement « sauvage » du félin s’expliquait par le fait qu’il avait vécu pendant longtemps dans la nature, sans l’amour de qui que ce soit. Il a fini par réaliser que la femme avait de bonnes intentions, et s’est rapproché d’elle.

Le félin a baissé sa garde

Le matou, nommé Oliver, a bien voulu entrer dans une cage de transport et rejoindre le foyer de Donna. Elle lui a offert un nouveau cadre de vie, « une chambre calme et confortable » et de la nourriture à foison. Après avoir été stérilisé et vacciné, le petit Oliver a été adopté, rapporte Love Meow.

Malheureusement, ce fut un échec. 2 jours plus tard, le félin est revenu chez Donna, qui s’est alors donnée l’objectif de lui trouver la famille idéale au plus vite. Cependant, quelque chose est venu contrecarrer ses plans : Oliver avait besoin de soins.

Son œil gauche larmoyait, il avait des problèmes dentaires, ainsi qu’une « inflammation des poumons ». Il a été traité chez un vétérinaire, et malgré la douleur, il est resté tendre envers sa bienfaitrice. « Il est toujours enjoué et affectueux, et ronronne sans arrêt », confiait-elle.

Un « come-back » décisif

Une fois remis sur patte, Oliver a regagné le domicile de Donna, et a rencontré Phoebe et Gracie, les chattes résidentes. Le chat roux fut un véritable « gentleman » envers ces 2 femelles, et sous ce toit, il était le plus heureux des matous.

Donna et Oliver ont partagé beaucoup de choses ces derniers mois. Le matou « a gravé ses empreintes » dans son cœur. Alors au lieu de le confier à quelqu’un d’autre, elle a décidé de le garder avec elle à tout jamais.

A lire aussi : Le conducteur d'une dépanneuse découvre un chat dans le moteur et apprend qu'on le cherchait depuis 2 semaines

« Il est à la maison, ici, avec nous. Il a mérité sa place. Phoebe et Gracie l’adorent. Nous ne pouvons plus imaginer notre quotidien sans lui », a déclaré Donna. L’errance n’est plus qu’un lointain souvenir pour le doux Oliver, qui profite désormais des joies de la vie d’intérieur !