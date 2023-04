Le créateur de séries animées Seth MacFarlane tombe sous le charme d'un chat vivant au refuge dont il est le cofondateur

Un chat ayant échappé à l’euthanasie et attendu sa chance au refuge pendant 7 mois a finalement trouvé une famille. Son adoptant est une célébrité qui a grandement contribué à la création de la structure d’accueil.

Un chat à la robe noire et appelé Arthur a été adopté après 7 mois d’attente, rapportait Cole & Marmalade. Il avait été découvert abandonné dans une clinique vétérinaire. Il avait la patte cassée et risquait l’euthanasie à l’époque.

Le félin avait ensuite été pris en charge par l’association Heaven on Earth, qui l’avait placé dans son refuge Perry’s Place, situé à North Hollywood en Californie (Etats-Unis).



Heaven on Earth / Facebook

Arthur n’avait pas mis longtemps à se faire apprécier du personnel du refuge. Il lui est également arrivé de lui donner du fil à retordre. Comme cette fois où il s’était détaché de son harnais pour s’aventurer dans le hall de l’établissement et se cacher. 3 bénévoles s’étaient mobilisés pour le retrouver et le faire sortir de sa cachette.

Le jour où Perry’s Place a fêté son 10e anniversaire, Arthur a trouvé une famille aimante. Il a été adopté par Seth MacFarlane, créateur de séries animées à succès telles que « Family Guy » et « American Dad ! ». Il est également comédien, producteur et auteur.

« Arthur a trouvé sa maison pour toujours. Félicitations à Arthur et Seth ! Quelle merveilleuse façon de lancer la 10e année de Perry's Place », pouvait-on ainsi lire sur la page Facebook du refuge.

Arthur a maintenant pour ami un chat endeuillé

Un sanctuaire dont Seth MacFarlane est d’ailleurs le cofondateur et l’un des principaux mécènes. Il l’avait créé en 2011 en partenariat avec l’association Heaven on Earth pour honorer la mémoire de sa défunte mère Perry (d’où son nom), qui adorait les animaux.



Life With Cats

Arthur tient donc désormais compagnie à Seth MacFarlane, mais aussi à son autre chat Hank, qu’il avait adopté en 2016 et qui se sentait terriblement seul depuis la disparition de sa congénère Helix, survenue il y a quelques mois. Son propriétaire lui avait d’ailleurs rendu hommage sur Instagram, la décrivant comme « aimante au possible, amicale avec les gens qu'elle connaissait et les gens qu'elle ne connaissait pas ».

