Le combat pour la vie de Roméo, chat victime d'une agression brutale et à la résilience hors normes

La propriétaire d’un chat appelé Roméo a bien cru le perdre en découvrant qu’il souffrait de lésions internes graves après avoir reçu des coups. Le vétérinaire l’avait même préparée au pire et l’animal avait dû être opéré à 2 reprises. L’animal s’est toutefois accroché à la vie avec une volonté et un courage exceptionnels.

Un chat grièvement blessé à l’issue d’un acte de malveillance a miraculeusement survécu malgré les pronostics initiaux peu rassurants, rapportait LorraineActu.

Le minet en question répond au nom de Roméo et est âgé d’un an et demi. Il est l’un des 3 amis félins de Nancy D., une habitante de Moyeuvre-Grande en Moselle.

Le mercredi 13 septembre 2023, la jeune femme avait eu une bien mauvaise surprise en rentrant du travail. Roméo était extrêmement mal en point en revenant de sa promenade. Le chat marchait péniblement et, quand sa maîtresse l’avait installé sur le canapé, il était resté immobile.



LorraineActu

Préoccupée, Nancy D. l’avait emmené chez le vétérinaire qui, après examen, avait confirmé ses inquiétudes. Le chat souffrait, en effet, de lésions internes graves, très probablement consécutives à des coups « de pied ou de pelle ». Le pauvre quadrupède souffrait d’une « éventration, expliquait-elle à LorraineActu. Tout était déchiré de l’intérieur ».

Il fallait l’opérer pour espérer le sauver, même si ses chances d’en réchapper paraissaient minimes à ce moment-là. « Le vétérinaire n’était pas sûr qu’il puisse s’en sortir », racontait Nancy D.. Par ailleurs, le manque de masse musculaire rendait difficile la pose des points de suture.

La détermination de Roméo a prévalu

2 semaines plus tard, il était temps de retirer ces derniers. Malheureusement, la plaie s’était à nouveau ouverte et une nouvelle intervention chirurgicale était nécessaire. Là encore, la vie de Roméo ne tenait qu’à un fil, mais il a résisté et a survécu. « Il est entièrement sorti d’affaire », annonçait sa propriétaire, soulagée.

Aujourd’hui, le chat se porte bien. Il n’a rien perdu de son tempérament « gentil et affectueux », comme on peut le lire sur sa fiche de présentation du concours photo en ligne KingPet. Il y est également décrit comme un compagnon qui « aime tout le monde ; les animaux, les humains ». A l’issue du vote clos le 2 novembre, le brave Roméo a été classé 75e à l’échelle du Grand Est et 860e au général.