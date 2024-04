Le combat éprouvant d’un chatonne orpheline prématurée souhaitant se donner toutes les chances pour rester en vie

Quand Venus a été découverte, elle n’était pas plus grande qu’un stylo. Sa bienfaitrice n’avait jamais vu un chat aussi petit qu’elle et savait que son combat pour survivre ne serait pas de tout repos. Bien entourée, la féline a fait preuve d’une immense détermination, se réveillant chaque matin plus forte que le précédent.

Danielle, une sauveteuse d’animaux originaire de Winter Park, en Floride (États-Unis), a pris 2 chatonnes prématurées sous son aile. L’une était trop affaiblie et n’a malheureusement pas survécu, mais la seconde, Venus, s’est accrochée à la vie du plus fort qu’elle le pouvait.

L’univers était pourtant contre elle au départ, car elle est née prématurément dans la rue. Ses chances de survie étaient déjà fortement compromises, mais comme si cela ne suffisait pas, sa mère l’a abandonnée. Livrée à elle-même, elle n’avait aucune chance de s'en sortir dans de telles conditions, à moins d’être repérée par un bon Samaritain…

@centralflfosters / Instagram

Une santé extrêmement fragile

Et c’est ce qu’il s’est passé. Avec beaucoup de chance, la chatonne a suscité l’attention d’un individu qui a ensuite contacté Danielle pour une prise en charge adaptée. Relayée par Cole & Marmalade, cette dernière a affirmé qu’elle n’avait jamais vu un chaton aussi petit que Venus. La féline était d’une grande fragilité et sa sauveteuse était incapable de prédire si elle survivrait.

Danielle a tout fait pour la maintenir en vie, célébrant chaque nouvelle journée comme une victoire. Elle restait constamment auprès d’elle, l’emmenant même sur son lieu de travail pour lui veiller dessus. Progressivement, la minuscule boule de poils a commencé à prendre du poids et s’est même mise à ronronner précocement à l’âge de 4 jours.

Une revanche sur la vie

Au bout d’un certain temps, sa santé s’est stabilisée et Danielle pouvait dire qu’elle était enfin tirée d'affaire. Venus s’est développée plus lentement que ses congénères, mais a quand même franchi les étapes les unes après les autres.

Après 114 jours passés aux côtés de sa bienfaitrice, il était temps pour elle de prendre son envol : « Vénus m'est venue froide, prématurée et avec tous les impairs contre elle. Pourtant, avec beaucoup d'amour [...] elle est devenue un chaton bavard, câlin et super affectueux qui est sur le point de se lancer dans sa prochaine aventure » annonçait-elle sur les réseaux sociaux. La chatte a trouvé sa maison pour toujours et vit désormais en compagnie de ses propriétaires aimants.