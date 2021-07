Le cadeau émouvant d’étudiants à leur professeure bouleversée par la mort de son chat

En voyant leur enseignante chagrinée après la perte de son chat, ses élèves ont décidé qu’ils devaient faire quelque chose pour lui remonter le moral. Ils lui ont offert des cadeaux, mais pas seulement. Sa réaction est tout aussi émouvante que leur geste.

Perdre son chat est une terrible épreuve pour tout maître. C’est ce qu’a vécu Tonya Andrews, professeure de mathématiques au lycée de Joshua, dans l’Etat du Texas. Ses élèves lui ont toutefois réservé une belle surprise, comme le rapporte le Huffington Post.

L’enseignante était inconsolable après le décès de Blondie, 16 ans. Elle l’avait adoptée après l’avoir recueillie dans un entrepôt à Fort Worth. L’état de santé de la chatte s’était brutalement détérioré et, alors que Tonya Andrews et son mari la conduisaient aux urgences vétérinaires, elle avait expiré dans ses bras. Elle ne cessait de pleurer depuis.

Au lycée, on avait bien vu sa tristesse, qui ne laissait personne indifférent. Elle a senti que quelque chose se préparait quand elle a constaté que, à son arrivée en classe, la moitié des élèves n’étaient pas à leur place. Elle était toutefois loin de se douter de ce qui l’attendait.

Rachel Hanhart / Twitter

« Mon cœur peut à nouveau connaître le bonheur »

Rachel Hanhart, 16 ans, et sa camarade Ashlei Mahan lui ont offert des cupcakes faits maison, des ballons et des fleurs. Ce qui n’a pas manqué de lui faire plaisir et de lui redonner le sourire. Toutefois, lorsque la première lui a présenté 2 adorables chatons femelles, Tonya Andrews n’a pu retenir ni son émotion, ni ses larmes.

« Je n’oublierai jamais notre si douce Blondie, mais mon cœur peut à nouveau connaître le bonheur », a confié l’enseignante au Huffington Post, touchée par la gentillesse de ces lycéennes. Elle a appelé les 2 jeunes chattes Missy et Girlie.

C’est d’ailleurs Rachel Hanhart qui a posté cette émouvante vidéo sur Twitter, où elle est rapidement devenue virale.