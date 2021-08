La visite insolite d'un chat chez une inconnue pour regarder des vidéos d'oiseaux

En laissant un chat entrer chez elle, une jeune femme était loin de se douter que cette simple visite-surprise se muerait en rendez-vous quotidien devant son ordinateur portable. Le félin est, en effet, devenu accro aux vidéos d’animaux.

Ruth Hulett s’est liée d’amitié avec un chat qu’elle ne connaissait pas et qui a ensuite pris l’habitude de venir la voir tous les jours. Ce qui intéressait l’animal par-dessus tout, c’était ce qu’affichait l’écran de son ordinateur, rapporte The Dodo.

Tout a commencé lorsqu’elle a ouvert la porte de sa maison pour s’aérer. Un chat roux en a profité pour s’introduire chez elle et prendre toutes ses aises. Il a tranquillement exploré toutes les pièces de la maison, occasionnant quelques dégâts au passage. Le félin a notamment fait tomber la tasse de café de la maîtresse des lieux, ainsi qu’une lampe de chevet.

Ruth Hulett / The Dodo

Craignant davantage de dommages, elle a « pensé essayer de le distraire avec des vidéos pour chat, raconte-t-elle. Et ça a marché ! »

Ruth Hulett / The Dodo

Sur son ordinateur portable, elle a mis une vidéo spécialement réalisée pour les chats, où on peut voir et entendre une variété d’animaux : oiseaux, rongeurs… L’invité du jour était totalement captivé par ces séquences. Il a tellement apprécié cette séance de visionnage qu’il a décidé de revenir le lendemain pour renouveler l’expérience.

Depuis, ces visites sont devenues un rituel quotidien. Le chat vient tous les jours à peu près à la même heure, en début d’après-midi, chez Ruth Hulett. Celle-ci l’accueille à bras ouverts et allume son ordinateur pour le distraire.

Ruth Hulett / The Dodo

« Les vidéos avec des oiseaux sont ses préférées »

L’animal a d’ailleurs ses préférences en matière de contenus. « Il n’aime pas les vidéos de rats, mais il adore celles où il y a des souris. Celles avec des oiseaux sont ses préférées. Si je mets en pause, il me donne des petits coups de patte », détaille son amie.

Ruth Hulett / The Dodo

Ruth Hulett s’amusait à imaginer ce que pouvait penser la famille du chat, probablement « qu’il rôde et laisse s’exprimer le puma qui sommeille en lui. Mais au lieu de cela, il traîne avec moi et regarde le Netflix pour chat. »

Elle a finalement appris qu’il s’appelle Rex et qu’il a effectivement des maîtres ayant récemment emménagé dans le quartier. Hélas, Ruth Hulett doit bientôt déménager et ne pourra donc plus revoir Rex. Avant de partir, elle espère pouvoir entrer en contact avec ses propriétaires pour leur raconter sa « double vie » et surtout avoir de ses nouvelles par la suite.