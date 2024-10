La vidéo de ce chaton "parlant" dans son sommeil et cache une belle histoire de sauvetage

Les Siamois ont la réputation d’être des chats particulièrement bavards. Leurs miaulements et vocalises fréquents sont aussi connus que leurs changements d’humeur et leur affection. Mavis, une jeune représentante de cette race, correspond parfaitement à cette description, surtout en ce qui concerne la prolixité.

Elle aime d’ailleurs tellement s’exprimer et donner de la voix qu’il lui arrive de le faire pendant qu’elle dort, comme on peut s’en rendre compte dans la vidéo ci-dessous, postée sur le compte TikTok « @mavisthemeeze » qui lui est consacré et est suivi par près de 3000 abonnés :

Une vidéo adorable, mise en ligne le 2 octobre 2024, totalisant des centaines de milliers de vues sur le réseau social et relayée par Parade Pets.

De nombreux internautes attendris par cette scène ont commenté la séquence. « Et elle a beaucoup à dire », a ainsi écrit CindyS2190. « Comme c'est doux ! Je parie qu'elle rêve », a réagi, pour sa part, user6334390723792. De quoi Mavis pouvait-elle bien rêver ? Peut-être de « sa maman qui lui manque », suggère une autre utilisatrice de TikTok nommé Chris.



@mavisthemeeze / TikTok

Un début de vie difficile

Une maman dont Mavis avait effectivement été privée beaucoup trop tôt dans sa vie. C’est que nous apprend une autre vidéo (ci-dessous) un peu plus ancienne, puisqu’elle date de juillet dernier.

La mère d’accueil de cette jeune féline y expliquait qu’elle avait été recueillie par une association après avoir été découverte dans la rue sans sa mère ni le reste de sa portée à l’âge de 5 semaines. Mavis avait besoin d’une famille d’accueil.

Sa bienfaitrice avait aussitôt quitté le travail pour aller la chercher sans même savoir à quoi elle ressemblait. Elle était couverte de puces et si sale qu’on avait l’impression que son pelage était gris.

Soignée et choyée, elle est aujourd’hui totalement méconnaissable, en parfaite santé et heureuse comme jamais.