La touchante réaction d’un Maine Coon qui a décidé de prendre soin de son ami canin après son intervention chirurgicale (vidéo)

Il est toujours émouvant de constater que ses bébés à fourrure ont un lien spécial et indestructible. C’est ce dont a été témoin récemment le maître d’un gentil Golden Retriever et d’un magnifique Maine Coon. Lorsque le toutou a dû subir une opération chirurgicale, le chat s’est immédiatement transformé en petite infirmière pour l’aider à guérir plus vite. Un geste d’amitié sincère qui a fait fondre de nombreux cœurs…

Louis, un superbe Maine Coon au pelage blanc et roux, s’est toujours bien entendu avec le Golden Retriever de la famille. Dernièrement, il a lui a même prouvé son amitié de la plus tendre des façons en le soutenant dans un moment difficile. Alors que le toutou était au plus bas après une intervention chirurgicale, le félin a fait de son mieux pour l’aider à se remettre sur pattes.

Une infirmière dévouée

Le maître des 2 animaux a partagé sur TikTok une tendre vidéo dans laquelle on voit Louis prendre soin de son ami le chien. « Mon chien a subi une opération chirurgicale et voici comment mon chat a réagi à notre retour à la maison », indique la légende de cette courte publication.

© @shnuffis / TikTok

Alors que le toutou est allongé sur le sol, le minou plein de bonnes intentions le lèche consciencieusement pour le nettoyer. Le Golden Retriever semble apprécier ce geste serviable, car il remue doucement la queue.

Louis savait que son toilettage remonterait le moral de son ami canin. Chez les chats, le fait de lécher un congénère est généralement un moyen de montrer de l'affection ou de renforcer des liens sociaux. Louis semble considérer le Golden Retriever comme un membre de sa famille, c’est pourquoi il renforce leur lien en le léchant. Cette marque d’affection a de toute évidence réconforté le toutou.

© @shnuffis / TikTok

Une relation attendrissante

Relayée par Parade Pets, cette vidéo TikTok a déjà été visionnée plus de 230 000 fois sur la plateforme depuis sa mise en ligne et elle a touché le cœur de nombreux internautes. Ces derniers ont été particulièrement impressionnés par le dévouement de Louis envers le toutou et son implication dans sa guérison.

« Il sent probablement que quelque chose ne va pas avec le chien alors il le nettoie et ronronne pour le faire guérir plus vite », a notamment commenté quelqu’un. « Ils en savent bien plus que ce que nous pensons », a ajouté un autre spectateur.

A lire aussi : L'émotion d'une femme racontant les dernières semaines de la vie d'un chat sénior au "gros coeur plein d'amour" qu'elle a adopté (vidéo)

© @shnuffis / TikTok

Les internautes se sont également demandé si le chat était toujours aussi affectueux avec le toutou. Selon leur maître, c’est effectivement le cas, même si cette fois les circonstances sont particulières. En apportant son soutien à son frère canin, Louis montre de manière touchante à quoi ressemble la véritable amitié.