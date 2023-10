La survie miraculeuse d'un chat ayant avalé une quantité inimaginable d'élastiques à cheveux

Une chatte a avalé une quarantaine d’élastiques à cheveux et a ainsi dû être opérée en urgence pour leur extraction. Autrement, les conséquences sur sa santé auraient été terribles. Un récit rapporté par la BBC.

La minette en question répond au nom de Tiger, est âgée de 8 ans et possède une robe de type « torby », qui correspond à un mélange de tabby (tigré) et d’écaille de tortue. Elle et sa famille habitent Malton dans le comté du Yorkshire du Nord, en Angleterre.



Depuis quelques mois, sa maîtresse Rebecca, ainsi que ses filles Chloe et Charlotte, constataient que leurs élastiques à cheveux disparaissaient les uns après les autres. Elles étaient loin de se douter qu’ils avaient fini dans le ventre de Tiger.

Récemment, la chatte semblait mal en point et elle a été emmenée chez le vétérinaire. Ce dernier a prescrit des médicaments pour atténuer son malaise, mais Tiger a ensuite évacué 2 élastiques à cheveux dans ses selles.

Elle est à nouveau tombée malade et le praticien a demandé une radiographie. Cette dernière a révélé une masse mystérieuse logée dans son estomac, ce qui a nécessité une intervention chirurgicale en urgence.

« Cela a été un tel choc »

La grosseur était constituée d’un nombre incroyable d’élastiques à cheveux : 43 au total ! Dr Ford, la vétérinaire qui l’a opérée, n’avait jamais rien vu de tel. « Une fois, j'ai eu le cas d'un chat ayant mangé 10 élastiques à cheveux, mais je ne pouvais pas y croire quand nous en avons compté 43 », a-t-elle, en effet, déclaré.



D’après elle, Tiger a énormément de chance d’avoir survécu à la présence d’une telle quantité de corps étrangers dans son tube digestif. S’ils avaient causé une obstruction intestinale, les conséquences auraient été désastreuse. La chatte aurait même pu y laisser la vie. Fort heureusement, cela n’a pas été le cas.

« Cela a été un tel choc lorsque nous avons découvert combien elle en avait mangé, et les filles étaient bouleversées pendant qu'elle était à la clinique », a confié Rebecca. Elle et ses enfants veilleront désormais à ce qu’aucun de ces objets ne soit à la portée de la féline miraculée.

