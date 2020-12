La SPA dépose une plainte pour tenter de sauver une quarantaine de chats à peine nourris et livrés à eux-mêmes

Photo d'illustration

La SPA de Besançon dénonce les conditions dans lesquelles vivent une quarantaine de chats depuis 4 ans et le décès de leur propriétaire. Les félins seraient enfermés en permanence dans la maison de leur défunte maîtresse, et ne seraient nourris que toutes les 2 semaines par sa fille. L’association a porté plainte et attend que la justice l’autorise à intervenir.

La situation est préoccupante et urgente, d’après la Société protectrice des animaux de Besançon – Franche-Comté. Comme le rapporte 20 Minutes, en effet, l’association doubiste alerte les autorités et la justice de la présence d’une « quarantaine de chats […] enfermés dans une maison depuis quatre longues années ».

La propriété en question se situe dans la commune d’Amagney, dans le Doubs, à une dizaine de kilomètres au nord-est de Besançon. Les animaux seraient enfermés dans l’obscurité et ne recevraient de la visite que 2 à 3 fois par semaine de la part de la fille de leur maîtresse décédée en 2016. Ce n’est donc qu’à l’occasion de ces venues qu’ils reçoivent de quoi se nourrir.

La SPA de Besançon – Franche-Comté dénonce, par ailleurs, l’insalubrité des lieux. Une odeur « pestilentielle » y régnerait et serait perceptible de l’extérieur.

Fondée en 1937, l’association a indiqué avoir porté plainte contre la fille de la propriétaire de ces chats.

A lire aussi : Les émouvantes retrouvailles entre un chat et sa maîtresse, séparés depuis 11 ans !

A présent, la SPA de Besançon – Franche-Comté attend une décision de justice lui permettant d’intervenir dans ce logement et de prendre en charge les dizaines de chats qui y vivent, afin de les examiner, soigner et nourrir. Il s’agira ensuite de stériliser les animaux qui ne l’ont pas été, les identifier et les proposer à l’adoption.