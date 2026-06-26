La science prouve que le miaulement a été inventé exclusivement pour nous manipuler

Et si votre chat avait développé son miaulement spécialement pour vous ? Une étude révèle que ce son, presque absent chez les félins sauvages adultes, aurait évolué au fil de la domestication pour attirer l’attention humaine. Une étonnante stratégie d’adaptation qui transforme chaque « miaou » en outil de communication sur mesure !

C'est un fait : chez les chats adultes, le miaulement est peu utilisé dans les échanges entre congénères. Pour communiquer entre eux, nos minous privilégient surtout les postures, les odeurs, les regards ou encore des vocalisations comme les feulements et les grognements.

En revanche, le miaulement semble être une forme de vocalisation hétérospécifique (c’est-à-dire dirigée vers une autre espèce) puisqu'il est principalement destiné à nous autres, humains. Les chercheurs pensent qu'il dérive des vocalisations des chatons pour attirer l'attention de leur mère et qu'il a été conservé au cours de la domestication parce qu'il constitue un moyen efficace d'obtenir notre attention. Les observations montrent d'ailleurs que les chats harets et les félins non domestiqués miaulent beaucoup moins que les chats vivant au contact de l'homme. Dès lors, ce moyen de communication est-il efficace ? Pour mieux le comprendre, des chercheurs italiens ont mené l’enquête et ont étudié la capacité des humains à interpréter différents miaulements de chats.

Le miaulement, un langage adapté aux interactions avec l’humain

Pour cela, l’équipe d’Emanuela Prato-Previde a fait écouter à 225 adultes des miaulements enregistrés dans 3 situations du quotidien : l'attente de nourriture, l'isolement et le brossage. Les participants devaient ensuite deviner dans quel contexte chaque son avait été émis et évaluer son ton émotionnel.

Les résultats publiés dans la revue Animals* montrent que l'exercice était loin d'être évident ! En effet, moins de la moitié des personnes interrogées ont correctement identifié la situation associée aux miaulements. Ceux produits au moment du repas étaient toutefois les plus facilement reconnus. Les propriétaires de chats et les personnes se disant plus sensibles au bien-être animal obtenaient également de bien meilleurs résultats.

Ces observations suggèrent donc que le miaulement n'est pas un simple bruit instinctif, mais une forme de communication qui a évolué pour capter l'attention humaine et qui illustre une véritable évolution comportementale. Cette convergence acoustique, où le chat produit des sons plus facilement compris ou pris en compte par son interlocuteur humain, lui permet d’attirer notre attention, d’exprimer un besoin ou une émotion et de renforcer le lien avec son propriétaire.

© Prato-Previde E, et al.

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Manipulation ou adaptation ?

Alors, votre chat vous manipule-t-il vraiment avec ses miaulements ? La réalité est plus subtile. Il ne s’agit pas d’une stratégie consciente destinée à nous contrôler, mais plutôt d’un phénomène d’adaptation évolutive. Les chats qui, grâce à leurs vocalises, parvenaient à attirer l’attention des humains et à obtenir une réponse — de la nourriture, des soins ou une interaction — avaient davantage de chances de voir ce comportement se maintenir. Au fil des générations, le miaulement adulte, initialement utilisé par les chatons pour solliciter leur mère, semble avoir été conservé et remodelé pour devenir un moyen de communication privilégié avec l’humain.

Certaines études** montrent d’ailleurs que les chats domestiques miaulent beaucoup plus lorsqu’ils s’adressent à nous que lorsqu’ils communiquent entre eux. Mais comme le démontre l'expérience de ces checheurs italiens, cette communication reste imparfaite : les humains ont souvent du mal à interpréter précisément les intentions derrière un miaulement. Leur capacité à comprendre ces sons dépend notamment de leur expérience avec les chats et de leur sensibilité aux animaux. Le miaulement serait donc moins une « arme de manipulation » qu’un exemple fascinant d’un langage construit par 2 espèces qui ont appris à vivre ensemble.

L’info Woopets - Pourquoi mon chat miaule-t-il ?

Comme nous venons de le voir, le miaulement est un moyen de communication que les chats utilisent surtout avec nous, les humains. Selon la situation, il peut avoir plusieurs significations :

Pour manger : le chat a compris que certains miaulements attirent rapidement notre attention quand il réclame sa nourriture ;

Pour demander quelque chose : sortir, ouvrir une porte, jouer ou obtenir des caresses ;

Pour communiquer avec vous : certains chats miaulent simplement pour créer un contact ou vous saluer ;

Pour exprimer une émotion : stress, impatience, peur, ennui ou excitation ;

Parce qu’il a appris que ça marche : une réaction humaine renforce souvent ce comportement.

Un miaulement ne se comprend donc jamais seul. Il faut regarder le contexte, l’attitude du chat et les autres signaux qu’il envoie. S’il fait partie du comportement normal de votre petit compagnon, toute modification soudaine de sson miaulement (fréquence, tonalité inhabituelle…) peut toutefois être révélatrice d'un problème. Dans ce cas, n’hésitez pas à en parler avec un vétérinaire.

* Prato-Previde E, et al., « What's in a Meow? A Study on Human Classification and Interpretation of Domestic Cat Vocalizations », Animals (Basel), décembre 2020, 14;10(12):2390.

** Voir par exemple Yeon S.C., et al., « Differences between vocalization evoked by social stimuli in feral cats and house cats », Behavioral Processes 2011 ; 87 :183–189.