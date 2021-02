La rencontre touchante et adorable entre un Pitbull et un chaton (vidéo)

C’est une scène adorable que la propriétaire d’une chienne Pitbull et d’un chaton qu’elle venait tout juste d’adopter a eu la bonne idée de filmer et de partager. Celle de la toute première rencontre entre les 2 animaux. Un moment de pure tendresse et qui n’a pas manqué d’émouvoir leur propriétaire.

Les Pitbulls ont mauvaise presse à cause de certains maîtres irresponsables qui ne leur assurent pas une éducation adéquate et exacerbent sciemment leur agressivité. Les autres propriétaires, ceux qui savent en prendre soin, les socialiser correctement et leur donner de l’amour, savent parfaitement à quel point ces chiens sont attentionnés et affectueux.

C’est précisément ce que montre la vidéo dont il est question ici, relayée par Animal Channel. Elle a été filmée par la maîtresse d’une femelle Pitbull appelée Licious et postée sur la plateforme YouTube, où la séquence totalise plus de 11 millions de vues et a suscité des milliers de commentaires.

La propriétaire de la chienne venait tout juste d’adopter un chaton et le lui présentait. Avec une bienveillance et une douceur admirables, Licious observe le petit félin pendant que ce dernier s’approche d’elle prudemment.

Le chaton se met ensuite à inspecter et renifler les pattes arrière de la chienne, qui était paisiblement allongée. Aucunement gênée, elle laisse faire le petit chat.

Sa maîtresse s’adresse alors à elle : « Qu’est-ce que ce chaton est en train de te faire ? ». Ce à quoi Licious réagit en remuant la queue. Tout de suite après, elle penche la tête vers le nouveau venu et se met à lui lécher la tête. Elle lui a officiellement souhaité la bienvenue à sa manière.

L’instinct maternel de Licious a parlé. Le chaton est entre de bonnes pattes.

