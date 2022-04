La rencontre salutaire d'un chat abandonné dans une caisse de transport avec sa bouche et ses pattes enduites de colle

La rencontre salutaire d'un chat abandonné dans une caisse de transport avec sa bouche et ses pattes enduites de colle

Il n'y a pas de mots assez forts pour décrire la scène dont Anna Stanton et sa mère ont été témoins. Les 2 femmes, originaires du Tennessee (États-Unis), ont porté secours à une chatte dont la bouche et les pattes ont été enduites de colle.

Au cours du mois de mars, Anna Stanton et sa maman ont fait une découverte révoltante. Là, abandonnée sur le bord de la route, se trouvait une caisse de transport. Intriguées, les 2 femmes ont garé leur véhicule sur le côté, puis ont vérifié s'il y avait un animal.

« Nous avons vu quelque chose à l'intérieur, a déclaré la résidente de Jonesborough, nous pensions que c'était un chat, mais nous avions trop peur d'ouvrir la cage. » En effet, la mère et la fille craignaient de trouver un cadavre... « Nous sommes restées là pendant une minute et je l'ai vu bouger, a ajouté la conductrice, il a émis le plus petit des miaulements, c'était presque comme un appel à l'aide :"Aidez-moi, je ne suis pas mort. S'il vous plaît." »

© Anna Stanton / GoFundMe

Stupeur

Après avoir réalisé que l'animal était vivant, le duo a déposé la caisse de transport dans sa voiture et s'est dirigé vers une clinique vétérinaire. Anna et sa mère n'ont pas osé regarder de plus près jusqu'à leur arrivée, rapporte Newsweek dans un article paru le 1er avril 2022.

Lorsque le praticien a sorti le félin – qui s'est avéré être une femelle – de la cage, ce fut la douche froide. « C'était fou, a confié Anna, c'était la chose la plus horrible que nous ayons jamais pu trouver. » Les pattes, la bouche et les narines de la chatte étaient recouvertes de colle forte ; ses yeux saignaient.

Heureusement, le professionnel de santé a réussi à retirer suffisamment de colle pour qu'elle puisse ouvrir la bouche et respirer. À la suite de cette consultation, Anna l'a ramenée à la maison où elle reçoit beaucoup d'amour et d'attention.

© Anna Stanton / GoFundMe

L'animal est chouchouté

La rescapée a été baptisée Gravy par sa bienfaitrice. À l'heure actuelle, elle se porte beaucoup mieux et mange bien, même si une deuxième visite chez le vétérinaire avait été nécessaire pour enlever un surplus de colle qui lui causait des problèmes respiratoires.

© Anna Stanton / GoFundMe

« Le vétérinaire pense qu'elle va se rétablir complètement, s'est enthousiasmée Anna Stanton, je ne remercierai jamais assez tout le monde pour sa générosité. Vous nous avez permis de lui offrir les meilleurs soins possibles ! Vous êtes tous incroyables ! » Car, oui, l'héroïne avait lancé une campagne de dons pour payer les frais vétérinaires.

A lire aussi : Une chatte errante court vers un homme et saute dans ses bras dans l'espoir de vivre une vie meilleure

© Anna Stanton / GoFundMe

La chatte au pelage gris a fait une rencontre salutaire. Quel que soit son passé, elle est aujourd'hui entre de bonnes mains et reçoit toute l'affection qu'elle mérite. En plus d'avoir gagné une nouvelle « maman », Gravy fera bientôt la connaissance de Biscuit, son nouveau frère félin.