La réaction de ce chat ravi d’en accueillir un autre sous son toit a ému des millions d’internautes (vidéo)

PetHelpful revenait au mois de novembre dernier sur une vidéo qui a fait fondre les cœurs de près de 3 millions d’internautes sur TikTok. Elle illustre la première rencontre entre Lumi et Belle, 2 Bengals qui s’aiment d’un amour profond et sincère.

Le matou adore ses congénères

Les chats de cette race sont réputés pour être particulièrement affectueux envers leur entourage, et Lumi n’y déroge pas. Le félin passait de longues heures à jouer aux côtés du chat roux de son voisin, et ses maîtres y ont vu là l’expression d’un désir secret…

Pour faire plaisir à leur matou, très sociable, ils ont décidé d’accueillir un second Bengal sous leur toit : Belle. Cette jolie femelle semble être la compagne parfaite pour Lumi, qui n’a pas tardé à la couvrir de léchouilles et de câlins.

La petite Bengal est l’addition parfaite à cette famille

Leur amour est si tendre qu’il a fait l’unanimité auprès des internautes. Ils ont été des milliers à commenter la vidéo de leur première rencontre, en la qualifiant de « mignonne », « géniale » et « chaleureuse ». Certains se sont empressés de demander quel était le secret de leurs propriétaires pour que leurs chats s’entendent aussi bien.

D’autres se sont surtout inquiétés du sort du matou du voisin, pour qui ils ont ressenti beaucoup de peine ! Mais les maîtres de Lumi et Belle ont tenu à les rassurer : il n’est pas seul, au contraire. Il a, lui aussi, trouvé une nouvelle amie avec l’arrivée de Belle. Plus on est de fous, plus on rit !