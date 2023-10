La propriétaire de ce chat tuxedo éclate de rire en voyant qu'il est déjà prêt pour Halloween (vidéo)

Les chats sont très curieux de nature, ce qui les amène à fouiner dans tous les recoins et leur vaut parfois quelques mésaventures. Celle vécue par le félin dont il est question ici est plus drôle que grave.

On peut la découvrir grâce à « @apccarey », utilisatrice de TikTok qui poste régulièrement des vidéos de ses minets à l’espièglerie sans limite. L’un d’eux est un tuxedo qui passe ses journées à explorer les lieux et à gratifier sa propriétaire de toutes sortes de surprises hilarantes.

Récemment, l’intéressé a visiblement décidé de fêter Halloween bien avant l’heure. Dans cette séquence partagée le 10 octobre, totalisant 11,6 millions de vues à ce jour sur le réseau social et relayée par Parade Pets, on entend tout d’abord sa maîtresse rire aux éclats.

On comprend vite pourquoi cette dernière est dans un tel état. Le chat a de la toile d’araignée plein le visage.



@apccarey / TikTok

Il lui lance un regard perplexe, donnant l’impression qu’il ne comprend pas vraiment ce qui se passe, ni pourquoi son humaine réagit de la sorte. Bien sûr, elle ne se contente pas de rire et de le filmer ; elle se dépêche de le débarrasser de son « masque » façon Spider-Man.

Une habitude chez les tuxedos ?

Apparemment, ce comportement n’est pas si rare que cela chez les chats au pelage tuxedo. Plusieurs utilisateurs ont indiqué en commentaires que leurs amis félins à la robe noir et blanc s’étaient retrouvés dans la même situation.

Une autre vidéo postée plus tard par @apccarey fournit une explication possible à la toile d’araignée enveloppant la tête de son compagnon à 4 pattes. Dans cette publication, on le voit s’agiter sur l’escalier menant vers la cave au sous-sol. C’est sans doute-là qu’il a l’habitude de se faufiler et qu’il s’est retrouvé recouvert de soie d’arachnide.

