La propriétaire d'une chatte venant de mettre bas a la surprise de sa vie en découvrant un bébé d'une autre espèce parmi ses chatons (vidéo)

Une maman chat allaite paisiblement sa portée dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux. Toutefois, un détail inattendu rend la séquence intrigante et touchante : un intrus s’est discrètement glissé parmi ses petits…

Jenn, alias “@jenn.in.the.country”, est mère au foyer et vit à la campagne. Elle est propriétaire d’une chatte à la robe tigrée grise et aux yeux bleus, dont le nom n’a pas été précisé. La féline a récemment accouché de 4 adorables chatons, tous tabby.

Dans une vidéo postée par Jenn le 22 août 2025, on les voit téter leur mère, mais ce n’est pas ce qui en constitue l’intérêt principal. Ce qui a laissé les internautes sans voix dans cette séquence, c’est qu’un 5e bébé, appartenant à une autre espèce, est allaité par la maman chat.

On peut, en effet, voir la main de Jenn soulever légèrement la patte avant de la chatte et ainsi découvrir une minuscule créature aux longues oreilles, se nourrissant elle aussi de son lait maternel. On réalise alors très vite qu’il s’agit d’un lapereau…



Cette chatte a accepté un juvénile qui n’est pas un congénère, et on ne peut que ressentir de l’admiration face à un tel comportement. “Quand la nature écrit une meilleure histoire que Disney”, peut-on d’ailleurs lire de la part de Jenn dans la vidéo, que relaie PetHelpful et que voici :

If you find a wild animal, it's best bet for survival is for you to leave it be. Fawns are left along all day so predators aren't attracted to mamas scent. Mama rabbits do the same thing. Often feeding them only twice a day to keep predators away from the nest. Around 3 weeks old, young rabbits begin leaving the nest and exploring. At this age, they're about the size of a tennis ball, their eyes are open, and they can hop on their own. They look tiny but are often already weaned or almost there.

Bon nombre d’internautes ont exprimé leur émotion en découvrant cette scène. D’autres se sont montrés plus sceptiques, certains allant même jusqu’à dire que le petit lagomorphe était mort. Ce que Jenn s’est empressée de démentir en partageant une autre vidéo le même jour, montrant le lapereau bien vivant aux côtés de ses frères et sœurs adoptifs.

Quand l’instinct maternel dépasse les frontières de l’espèce

Les exemples de chattes ayant accepté d’autres bébés parmi leurs chatons, s’agissant de félins ou d’autres espèces, existent bel et bien.

Le fait que la mère allaite un lapereau n’est pas irréaliste non plus. Pour un lapin nouveau-né privé de sa mère, téter une chatte peut être une solution à court terme, lui permettant de survivre. En revanche, il est essentiel de lui donner du lait dont la composition est plus proche de celui d’une lapine le plus tôt possible, car celui de la chatte n’est pas totalement adapté à ses besoins nutritionnels.

De plus, les fréquences de tétées chez les lapins (2 fois par jour) sont beaucoup plus basses que celles des chats (6 à 10 fois par jour).

Quoi qu’il en soit, l’attitude de la maman chat en question en dit long sur la puissance de son instinct maternel et sa capacité à transcender les barrières des espèces.