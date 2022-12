La propriétaire d'un chat obligée de placarder des affiches listant les affaires qu'il a volées à ses voisins

Henny s’est rendue célèbre dans son quartier par ses incessants larcins qui mettent la famille de cette chatte dans l’embarras. Ses maîtres ont dû recourir aux réseaux sociaux et au porte-à-porte pour tenter de retrouver les propriétaires des objets qu’elle a dérobés.

A Islington, ville de la banlieue de Christchurch en Nouvelle-Zélande, vit une chatte cleptomane qui n’a pas l’intention de se défaire de sa manie, rapporte Otago Daily Times.

Logan Salton, le fils de sa propriétaire, explique que Henny avait commencé par voler des jouets pour chien dans une maison voisine. Elle était arrivée jusqu’à 17 de ces accessoires ludiques canins rapportés en une seule nuit.

La chatte tabby de 5 ans a ensuite étendu son périmètre d’action et élargi son butin, qui comprend désormais des chaussettes par dizaines, des sous-vêtements, des gants de jardinage ou encore des sacs.

Rares sont les familles de son quartier à ne pas avoir reçu la visite de Henny, qui en revient souvent avec un « souvenir ».



Photo d'illustration

« Personne n'est encore venu récupérer les objets »

Le problème, c’est que les Salton ne savent plus à qui appartiennent ces effets personnels tant ils sont nombreux. Ils ont donc dû placarder des listes dans tout le voisinage et les partager sur les réseaux sociaux. « L’affiche que j’ai postée sur Facebook, Maman l’a distribuée à presque tous ceux qui vivent dans sa rue et personne n'est encore venu récupérer les objets », explique en effet Logan Salton.

La plupart des habitants le prennent avec humour, mais cela n’a pas été le cas pour une dame à qui Henny avait eu la mauvaise idée de voler un bas de pyjama. La personne en question s’est retrouvée à courir derrière le félin dans la rue pour tenter de récupérer son vêtement.

La famille de la chatte a tout tenté pour l’empêcher de poursuivre ses activités illicites, mais rien ne semble fonctionner pour le moment.

A lire aussi : Un chat perdu depuis une semaine croise la route de 2 jeunes filles qui ont le bon réflexe

Henny n’est pas le seul chat « cambrioleur » célèbre à Christchurch. On se souvient de Keith, son congénère à la robe noire s’étant signalé par un comportement similaire.