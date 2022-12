Une chatte réagit de manière surprenante lorsqu’elle rencontre le nouveau-né de la famille (vidéo)

Le 11 novembre dernier, une vidéo est devenue virale sur TikTok, comme le rapporte le Herald Online. Cayden et Katie Cazier ont voulu présenter leur nouveau-né, Maeve, à leur chatte, Fefe.

Les jeunes parents, originaires de Salt Lake City (aux États-Unis), étaient ravis de cette rencontre entre ces 2 êtres qui leur sont si chers. Ils ont souhaité immortaliser ce moment en le filmant, mais ce qu’il va se passer va les surprendre…

« Ça ne s’est pas passé comme prévu ! »

Au début de la vidéo, Fefe renifle délicatement la nouvelle arrivante, mais elle ne va pas tarder à quitter la pièce. Elle s’est dirigée vers un autre endroit, et ce qu’elle va y faire va laisser son maître perplexe !

Fefe s’est mise à vomir sur le sol de la maison, pour une raison que Cayden et Katie ne sauront peut-être jamais… Stress ? Jalousie ? Odeur qui ne lui convient pas ? Les théories du couple et des internautes sont nombreuses !

Ces derniers ont été des milliers à commenter la publication. « Peut-être a-t-elle senti une couche sale ? » se demandait l’un d’entre eux. « Au moins, elle a pris la peine de changer de pièce ! » plaisantait un second.

La vidéo, vue plus de 16 millions de fois, a donné envie aux utilisateurs de TikTok de connaître la suite des aventures de Maeve et Fefe. Les jeunes parents s’engagent à le faire, et ils espèrent apporter de bonnes nouvelles le plus vite possible à ce public conquis !