La police tente de retrouver un chat volé chez ses maîtres et traque ses ravisseurs pendant 4 jours

Une famille chypriote est restée sans nouvelles de son chat pendant plusieurs jours, l’animal ayant été volé par 2 individus alors qu’il se trouvait dans le jardin. La police locale s’est lancée à la recherche du félin et de ses ravisseurs, qui apparaissaient clairement sur des images de vidéosurveillance.

A Chypre, un chat et sa famille ont été réunis après le vol du premier par 2 jeunes hommes identifiés et interpellés par les forces de l’ordre. Un récit rapporté par le média local en langue anglaise Cyprus Mail le lundi 4 septembre.

L’animal en question, un félin à la robe rousse et répondant au nom de Bob, se trouvait dans le jardin de ses maîtres au moment de sa disparition. Celle-ci a eu lieu le jeudi 31 août vers minuit à Kyrenia, ville située dans le nord de l’île. Pendant les 4 jours qui ont suivi, son propriétaire Osman Cagdan et ses proches l’ont cherché sans relâche.

La police, informée du vol peu après sa survenue, a ouvert une enquête. Les agents mobilisés sur cette affaire n’ont eu aucun mal à identifier les suspects, 2 individus âgés de 21 et 22 ans en l’occurrence. Ils apparaissaient, en effet, de manière assez claire sur des images enregistrées par un système de vidéosurveillance.



Cyprus Mail

Chat et sourires retrouvés

Le chat a finalement été retrouvé indemne et restitué à ses humains, pour lesquels le soulagement était évidemment gigantesque. Par ailleurs, les 2 personnes l’ayant enlevé ont été localisées et arrêtées par les forces de l’ordre le lundi 4 septembre, toujours d’après Cyprus Mail. Les prévenus doivent comparaître aujourd’hui mardi devant le tribunal.



Cyprus Mail

A lire aussi : La famille d'un chat est contactée par une association 6 ans après sa disparition lors d'un feu de forêt

La famille de Bob, qui était « à sa recherche nuit et jour », a tenu à remercier tous ceux qui l’avaient soutenue dans cette épreuve et contribué au retour du chat. Elle cite notamment ces « gens que nous n'avions jamais rencontrés et nous ont tant aidés ».

« Nous sourions maintenant pour la première fois depuis des jours et pleurons de bonheur », concluent les maîtres de Bob qui a ainsi retrouvé la sécurité et le confort du cocon familial.