La photo immortalisant la bonne humeur de ce chaton devient virale et redonne le sourire aux internautes !

Les chats sont connus pour être les mascottes d’Internet. Chats grincheux, câlins ou encore contorsionnistes, de nombreux clichés circulent sur la toile pour le plus grand bonheur des internautes. Au Nouveau-Mexique, Lauren Boutz a contribué à ce processus en photographiant son chaton alors qu’il lui offrait son plus beau sourire.

Lauren Boutz, une amoureuse des chats, est bénévole au service de protection des animaux d’Albuquerque. Elle s’est donnée pour mission d’accueillir des félins qu’elle nourrit et soigne avec beaucoup d’affection, rapporte Demotivateur. Blossom, un bébé de 5 semaines, a été l’une de ses recrues l'année dernière.

La minuscule boule de poils a fait fondre le cœur de sa bienfaitrice, notamment grâce à sa jovialité constante. Pour Lauren Boutz, cela a été l’occasion rêvée de photographier l'animal sous tous les angles.

La photo du chat qui sourit a fait le tour des réseaux sociaux

Lors d’une séance de photos, l’adorable petite femelle a surpris la volontaire. Face à l’objectif, Blossom a pris sa plus jolie pose et a esquissé un sourire magnifique. Espiègle, Blossom amuse également la galerie avec ses grimaces. Et cette attitude positive en a fait sourire plus d’un.

Lauren Boutz a publié les images de sa muse sur les réseaux sociaux, où elles sont devenues virales. Attention, la bonne humeur de Blossom est contagieuse !

A lire aussi : Une femme soldat lance un appel à l’aide pour rapatrier un chat qu’elle a sauvé et soigné lorsqu’elle était en poste au Moyen-Orient

Lauren Boutz partage quotidiennement des clichés et des vidéos sur son compte Instagram, lequel divertit plus de 20 000 abonnés. Les internautes peuvent notamment suivre les aventures de Blossom, qui ne cesse de répandre de l'amour et de la joie de vivre autour d'elle.