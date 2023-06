Patience et persévérance : l'incroyable transformation d'un chat des rues ayant sollicité l'aide d'une famille bienveillante

Depuis des jours, un chat errant mal en point observait ses congénères qui semblaient mener une vie heureuse dans la maison autour de laquelle il traînait. Les maîtres des lieux s’en sont aperçus et ont décidé de lui venir en aide.

Le compte TikTok « @rescuecatmittens » raconte l’histoire du sauvetage de Mittens, un magnifique chat tuxedo errant qui a frappé à la bonne porte.

Une vidéo rendant compte de sa transformation, postée le 24 mai dernier et relayée par PetHelpful, totalise 6,3 millions de vues à ce jour.

Le félin se présentait tous les jours devant la maison. Quelles qu’étaient les conditions météorologiques, il était fidèle au rendez-vous et se tenait derrière la porte pour observer ses congénères.

Ceux-ci avaient la chance de vivre dans ce foyer chaleureux et de recevoir toute l’attention de cette famille bienveillante. Mittens – c’est ainsi qu’il a été appelé par la suite – se disait probablement qu’il méritait, lui aussi, de mener une existence aussi sereine.

Il avait grand besoin d’aide. Il boitait et était couvert de puces et de tiques. Le voyant ainsi en souffrance, la famille l’a emmené chez le vétérinaire. En l’examinant, ce dernier a constaté une blessure causée par une arme à air comprimé.

L’animal a été soigné et castré. Ses bienfaiteurs l’ont ensuite installé à l’écart, dans la salle de bain, car le mettre d’un coup en contact avec les autres chats aurait pu être traumatisant pour lui. Il fallait aussi l’habituer progressivement à la vie à l’intérieur. De plus, il n’était pas habitué aux humains, encore moins à être nourri par eux.



@rescuecatmittens / TikTok

« Il nous a choisis »

Ses hôtes ont passé plusieurs nuits à ses côtés dans la salle de bain pour l’aider à se détendre et le réconforter. Petit à petit, Mittens est sorti de sa posture défensive et a commencé à faire preuve de curiosité. Il semblait comprendre qu’il était désormais en sécurité et s’est même laissé caresser.

« Il nous a choisis ». C’est le titre de la vidéo en question, illustrant parfaitement ce récit particulièrement émouvant.

Mittens sera bientôt prêt à rencontrer les autres chats de la maison et commencer sa nouvelle vie.