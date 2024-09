La pet-sitter fait preuve de sang froid et d'humour face aux menaces d'une chatte qui la "déteste" (vidéo)

Derrière le compte TikTok « The Burton Bunch » (@uvacase), on retrouve une mère de famille qui vit entourée d’animaux, notamment des poules et des chèvres. Récemment, elle en a accueilli un autre – mais pas de la ferme – pour rendre service à sa meilleure amie. Il s’agit de la chatte de cette dernière, en l’occurrence.

Elle s’est ainsi mise au pet-sitting à titre amical et s’attendait à une belle expérience avec son invitée féline, mais les choses ne se sont pas vraiment passées comme prévu. La chatte ne semblait apprécier ni le séjour, ni sa nounou.

Pourtant, celle-ci n’a pas lésiné sur les efforts pour l’aider à se détendre et à se sentir à l’aise. Apparemment, ce n’était pas suffisant aux yeux de la très exigeante convive à fourrure.

C’est ce dont on peut se rendre compte dans une vidéo partagée par « @uvacase », relayée par Parade Pets et devenue virale en très peu de temps. Elle totalise, en effet, 1,4 millions de vues depuis sa mise en ligne le 2 septembre 2024 sur TikTok.

On y voit la chatte assise, regardant son hôtesse droit dans les yeux pendant qu’elle lui parle. « Tes parents rentrent à la maison cet après-midi. Est-ce que tu leur en veux ? », lui demande-t-elle. Ce à quoi elle répond par un miaulement. Jusqu’ici, rien de bien méchant. L’attitude de la chatte devient toutefois moins courtoise à mesure que ce face-à-face surréaliste se poursuit.

« Tu as été abominable »

« Ils t’ont laissée depuis longtemps, n’est-ce pas ? », continue la pet-sitter, à qui la chatte adresse un autre petit miaulement d’approbation. La minette se met ensuite à siffler de manière hostile quand son interlocutrice lui demande si elle a aimé les « conditions d’hébergement ».

@uvacase lui a rappelé qu’elle ne pouvait pas faire plus : « Je t’ai nourrie, donné à boire, fait en sorte que tu aies une litière propre, tu as eu des friandises… Mais tu as été abominable. »

« Que Dieu ait pitié de ton âme », conclut-elle, toujours sur le ton de l’humour. Ce qui lui a valu une ultime menace sous la forme d’un sifflement…

@uvacase / TikTok