Un policier alerté au sujet d'un chien et d'une chèvre marchant seuls sur la route découvre leur histoire d'amitié insolite

On sait les Patous extrêmement vigilants et bienveillants envers les animaux qu’ils sont censés protéger, mais l’un d’eux appelé Oso a décidé d’aller encore plus loin en faisant d’une chèvre sa meilleure amie. Tous 2 sont récemment partis en vadrouille après s’être échappés de la ferme familiale, mais ont fini par être rattrapés par la patrouille.