La nuit tombée, un jeune chat se retrouve enfermé dans un dépôt de bus et attend désespérément ses sauveurs

Quand un chat s’est retrouvé coincé dans un dépôt de bus à New York, l’opération a pris des allures de véritable course contre la montre. Grâce à la réactivité de plusieurs bénévoles, le matou est aujourd’hui prêt à retrouver une vie normale.

Présidente de l’association new-yorkaise Greenpoint Cats, Becky Wisdom a l’habitude des appels de détresse concernant les chats, mais celui qu’elle a reçu au sujet de l’un d’eux, qui s’appelle désormais Metrocard, nécessitait une intervention un peu particulière.

L’appel en question venait de Martha, d’une autre association locale appelée Cats in the City. Elle s’inquiétait pour un félin qui s’était retrouvé enfermé au dépôt de bus de Williamsburg, à Brooklyn. L’endroit était fermé pour la nuit et il était impossible d’y accéder.



Greenpoint Cats

Becky Wisdom se remettant d’une opération, elle ne pouvait pas s’y rendre. Elle a donc demandé à une bénévole de Greenpoint Cats de s’en occuper. Cette dernière est arrivée sur les lieux moins d’une heure plus tard.

Elle a effectivement trouvé le chat gris, totalement désespéré derrière la porte du dépôt. “Les premières vidéos que nous avons reçues étaient déchirantes, raconte Becky Wisdom à The Dodo . Le chat miaulait et faisait les cent pas, visiblement confus d’être enfermé à l’intérieur.”



Greenpoint Cats

La bénévole ne pouvait rien faire d’autre que tenter de le rassurer en lui parlant et glisser de la nourriture sous la porte. Clairement affamé, le quadrupède a tout avalé.

“Nous avions prévu de le récupérer le lendemain matin, explique la présidente de Greenpoint Cats. On nous avait dit que les employés ouvraient généralement vers 6 heures du matin, mais nous étions quand même inquiets. Et si quelqu'un arrivait plus tôt et laissait sortir le chat ? Le retrouverions-nous ?”

Avant de partir, la bénévole a laissé un message sur la porte demandant au personnel du dépôt de bus de ne pas laisser sortir le chat le matin.

“Prêt à tourner la page”

Elle y est retournée à 5h30 en compagnie de Martha. Un employé a ouvert la porte, les 2 intervenantes sont entrées et ont déposé un sac de transport. Contre toute attente, Metrocard s’y est directement faufilé, “comme s’il attendait d’être secouru et était prêt à tourner la page”, dit Becky Wisdom.

Examiné par un vétérinaire dans la foulée de son sauvetage, le chat était en bonne santé. Il a été confié à une famille d’accueil, en attendant qu’on lui trouve une maison pour toujours.

A lire aussi : En recevant une alerte sur la puce de son chat qu'elle pensait perdu à jamais, une femme découvre 5 ans après que son félin est vivant



Greenpoint Cats

“Il est très actif, bavard et adorable, assure Becky Wisdom. Nous avons hâte de le voir dans un foyer permanent où il trouvera l’amour qu’il mérite”.