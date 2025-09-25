« La nuit de sa vie », une caméra capture l’escapade secrète d’un chat qui est sorti de sa maison en cachette (vidéo)

Au début du mois de septembre, Spaghetti a profité de l’inadvertance de ses humains pour s’offrir une petite escapade nocturne. La chatte a passé la nuit éveillée à arpenter les environs de sa maison. Quand ses propriétaires l’ont découverte au petit matin, elle attendait tranquillement qu’on lui ouvre la porte.

Par prudence, certains propriétaires d’animaux préfèrent garder leur chien à l’intérieur de la maison pendant la nuit. Carissa, une influenceuse et designer d’intérieur, fait partie de ceux qui ne laissent pas leur boule de poils à l’extérieur le soir. Toutefois, un jour, son félin Spaghetti a échappé à sa vigilance et a passé une très bonne soirée !

En temps normal, Carissa et son mari veillent à ce que les animaux soient rentrés le soir. C’est d’ailleurs ce qu’ils ont fait, le jour où Spaghetti a fugué. Ils ont néanmoins oublié de fermer une porte, ce qui a permis à la maline de se faufiler dehors une fois la nuit tombée. Ses propriétaires ne l’ont pas vue sortir, mais ont eu la bonne surprise de la voir sur leur caméra de surveillance.

@aboldnewhue_ / TikTok

Une nuit mouvementée

Comme si elle savait qu’il s’agissait de « la nuit de sa vie », Spaghetti n’a pas chômé après avoir mis le museau dehors ! Dans la vidéo, postée sur TikTok et relayée par Pethelpful , les internautes découvrent ses nombreux allers retours entre son quartier et le pallier de sa maison. Elle part à gauche et revient, puis s’en va à droite et apparaît à nouveau devant la porte d’entrée.

Spaghetti est aussi tantôt détendue, puis elle arrive en courant après avoir potentiellement vu quelque chose qui lui a fait peur. De minuit à 7 heures du matin, la féline ne s’arrête pas ! Cela a été une soirée éprouvante et il n’est pas impossible qu’elle ait été soulagée lorsque ses propriétaires lui ont ouvert la porte le lendemain matin. Elle attendait d’ailleurs patiemment dehors, assise sur la rambarde.

Les internautes étaient nombreux à visionner la publication et certains étaient amusés par le comportement de Spaghetti : « Tu sais qu'elle est un chat d'intérieur parce qu'elle n'avait littéralement aucune idée d'où aller haha, elle errait juste dans la cour », constatait une personne.

Clarissa a confirmé que la nuit avait été éprouvante pour la féline : « Elle était tellement fatiguée ! Elle a dormi toute la journée », témoignait la femme. Pas sûr que Spaghetti retente l’expérience de si tôt !