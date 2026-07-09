« La maman a dû lutter pour sa survie », une chatte et ses chatons abandonnés dans un sac-poubelle désormais en sécurité

Le 26 juin, une chatte et ses chatons ont été sauvés d’un acte de cruauté à Abergement-la-Ronce (39). Les pauvres félins ont été retrouvés dans un sac-poubelle sur le bord de la route, en pleine canicule. Animée par son instinct de survie, la maman est parvenue à entrouvrir le contenant pour tenter de s’échapper. Maigres et épuisés, les rescapés pris en charge par la SPA de Dole se remettent doucement de leur épreuve. Non disponibles à l’adoption pour le moment, ils bénéficient d’une attention toute particulière.

« Horreur et ignominie, une histoire qui nous met en colère autant qu’elle nous bouleverse. » Voici ce qu’écrit la SPA de Dole, refuge indépendant situé dans le Jura, sur sa page Facebook. À la fin du mois de juin, une chatte et sa portée ont été découvertes dans un sac-poubelle abandonné au bord d’une route lors de la canicule.

« Ils sont arrivés totalement épuisés, très affaiblis et amaigris, encore sous le choc de ce qu’ils viennent de vivre, explique l’équipe de bénévoles qui remercie les agents de la commune Abergement-la-Ronce ayant sauvé la petite famille, la maman a dû lutter pour sa survie et est parvenue à entrouvrir le sac pour tenter de s’échapper, elle est totalement épuisée… »

« On a vraiment touché le fond »

« On a vraiment touché le fond… Aucun respect, aucune dignité, rien. Juste du mépris gratuit, et en plus en pleine canicule, comme si la souffrance n’était déjà pas assez lourde, poursuit l’organisation, c’est écœurant. Indigne. Et ça en dit long sur certains comportements qui n’ont plus rien d’humain. »

Comme le révèle un article publié sur le site actu.fr, les félins se rétablissent dans une famille d’accueil. Pour l’instant, ils ne sont pas encore proposés à l’adoption. La mère et ses chatons reprennent des forces et se remettent de cette épreuve terrible.

🆘 Comment aider un animal en détresse ? 📖 D'autres sauvetages remarquables 🤝 Comment soutenir les refuges ? Réponses et lectures personnalisées — gratuit et instantané.

Une vidéo diffusée le 27 juin sur les réseaux sociaux montre les chats avant leur départ en foyer d’accueil. « Cette petite minette si gentille part en famille d'accueil pour se retaper, car toute la famille est maigre », commente la SPA de Dole.

« Heureusement, de bonnes âmes existent »

Depuis sa mise en ligne, la première publication relatant l’histoire de cette famille aux pattes de velours a suscité plus de 20 000 réactions.

« L'humain n'a plus rien d'humain pour certains, heureusement de bonnes âmes existent », souligne un internaute. « Plus le temps passe, plus l'espèce humaine me dégoute. Dieu merci il existe dans ce bas monde cruel, horrible, de belles personnes qui ne cessent jamais de prendre soin de ces si belles créatures innocentes et tellement adorables. Merci pour elles et bon courage », indique une autre utilisatrice.

Enfin en sécurité et entre de bonnes mains, la chatte et ses petits vont pouvoir profiter de leur seconde chance.