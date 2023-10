La longue attente d'une famille aimante pour Stumpy, chat débordant de vie et ne demandant qu'à être aimé

Malgré toutes ses qualités, Stumpy ne semblait pas susciter l’intérêt des candidats à l’adoption au refuge dublinois où ce chat vivait depuis 5 mois. Les employés de la structure d’accueil essayaient pourtant de le faire connaître et de le mettre en avant sur les réseaux sociaux. Sans résultat jusqu’à récemment.

147 jours. C’est ce qu’aura duré le séjour de Stumpy au refuge dont il était le plus ancien pensionnaire. L’établissement en question est celui de SPCA de Dublin (DSPCA), en Irlande. Le chat y attendait sa chance et il l’a finalement eue, rapportait The Irish Independent.

3 semaines plus tôt, l’association de protection animale lançait un appel quasi désespéré au sujet du félin à la robe noir et blanc. Cela faisait alors 138 jours qu’il se trouvait au refuge, et son moral n’était pas au beau fixe malgré les images le montrant en train de jouer.

D’après le personnel de la DSPCA, Stumpy avait du mal à supporter le stress induit par la vie au refuge. Le félin avait plus que jamais besoin de trouver « cette personne spéciale qui pourrait comprendre et aimer sa personnalité excentrique ». L’association demandait aux internautes de relayer massivement son appel pour qu’il ait un maximum de chances de concrétiser son rêve. « Aidons Stumpy à trouver un foyer », pouvait-on lire sur cette publication.



DSPCA / Facebook

Il y était précisé que le chat âgé de 4 ans pouvait s’entendre avec ses congénères et qu’on recherchait en priorité une famille constituée exclusivement d’adultes.

« Amoureuse de Stumpy »

La bonne nouvelle est finalement arrivée le 3 octobre ; Stumpy a été adopté. Les 5 mois d’attente ont pris fin, comme indiqué dans une vidéo reel partagée sur Facebook.

Après plusieurs vaines tentatives de faire rentrer le chat dans sa caisse de transport, les employés ont fini par y parvenir grâce à quelques friandises et le chat a ainsi pu quitter le refuge une fois pour toutes.

A lire aussi : Découvert sous une voiture en marche, un chaton terrifié mobilise tout un quartier prêt à le sauver



DSPCA / Facebook

D’après son adoptante, il ne lui a fallu qu’un seul jour pour prendre ses marques dans sa nouvelle maison. Elle se dit « amoureuse de Stumpy » et raconte qu’elle rit en le voyant chasser ses jouets, son préféré étant celui à plumes.