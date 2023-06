La famille d'un chat est contactée par une association 6 ans après sa disparition lors d'un feu de forêt

Quand on reste dans nouvelles de son chat pendant 6 longues années et qu’on est persuadé qu’il n’est plus de ce monde, on imagine la surprise et l’émotion ressenties en apprenant son retour. C’est ce qu’a vécu la famille d’Ozzie, félin tabby qui avait disparu lors du feu de forêt ayant ravagé sa maison.