La détermination des vétérinaires sauve un chat sévèrement blessé découvert au bord de la route

Dans une commune de l’Aveyron, un chat a été pris en charge par une association locale après sa découverte en très grande souffrance par des passants. Blessé, il était incapable de se mouvoir et devait, en plus, subir la canicule de plein fouet depuis 2 jours. La situation semblait désespérée, mais les vétérinaires ont travaillé d’arrache-pied pour tenter de le sauver.

Le lundi 29 juillet 2024, une personne a contacté la SPA de Rodez au sujet de la détresse d’un chat. Ce dernier, manifestement percuté par un véhicule, était blessé et immobile au bord d’une route à Luc-la-Primaube (12) depuis 48 heures au moins, rapportait La Dépêche du Midi.

La veille, quelqu’un d’autre avait remarqué l’animal et s’était rapprochée d’une clinique vétérinaire, mais celle-ci n’était pas en mesure de le soigner car elle devait traiter d’autres cas urgents.

La SPA de Rodez a envoyé une de ses employées sur les lieux pour « retrouver ce pauvre matou qui était dans une agonie extrême », indique-t-elle sur sa page Facebook.



SPA de Rodez / Facebook

L’intervenante était soulagée de constater que le chat était toujours en vie, ce qui constituait un petit miracle en soi vu les circonstances. Néanmoins, il était dans un état extrêmement préoccupant et hurlait de douleur. « Ses plaies étaient remplies d’asticots, une horreur », détaille la SPA de Rodez.

Le courage et la résilience du félin ont amené ses bienfaiteurs à l’appeler Vaillant, « parce qu’il est un véritable guerrier ».



SPA de Rodez / Facebook

La détermination des vétérinaires entretient l’espoir

Vaillant a reçu les premiers soins, puis a subi des radios. Si ces dernières ont confirmé l’absence de fracture pelvienne, elles ont cependant révélé une lésion vertébrale ; « une compression au niveau de la C2, ce qui pourrait expliquer sa paralysie des postérieurs ».



SPA de Rodez / Facebook

A lire aussi : Le chat Leroy, positif à la leucose féline, trouve enfin un foyer après 500 jours en refuge

Les vétérinaires continuent de soigner le chat et de le réconforter. Leur priorité est de faire en sorte qu’il reste en vie et que son état global s’améliore. Ils travaillent très dur dans ce but. Il s’agira ensuite pour eux de se pencher sur sa paralysie pour tenter d’y remédier.

La SPA de Rodez a tenu à saluer la bienveillance de la dame qui l’avait alertée au sujet du matou.