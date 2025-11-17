La chatte la plus aimée d’une gare disparaît du jour au lendemain et une chaîne de solidarité se crée pour la retrouver

Nala est un peu l’emblème de la gare Saint-Michael. Sa propriétaire a découvert que la féline adorait venir saluer les voyageurs et employés de la station. Un jour, la chatte a disparu, laissant ses proches dans une grande inquiétude. Toutefois, sa communauté s’est mobilisée pour que de belles retrouvailles aient lieu.

Nala vit depuis quelques années à proximité de la gare Saint-Michael, au Royaume-Uni. Elle était libre de sortir comme bon lui semblait grâce à sa chatière et choisissait toujours de se rendre dans la station. Néanmoins, pendant de longues semaines, plus personne ne l’a vue et sa maîtresse, Emily Holly, s’est beaucoup inquiétée. Elle a cependant été surprise par la solidarité de sa communauté, mobilisée pour la retrouver.

Elle vit avec la féline depuis 5 ans désormais, rapportait l’ Echo . Elle l’avait adoptée quand elle n’était encore qu’une chatonne et a déménagé par la suite avec la féline pour s’installer près de Saint-Michael. Pour offrir un peu plus de liberté à Nala, Emily a placé une chatière sur la porte. La boule de poils peut alors sortir quand elle le souhaite.

Emily Holly / Facebook

Des semaines de recherche

Nala passe son temps à la gare dès qu’elle quitte sa maison : « Elle est là-bas tous les jours. Elle rentre prendre le thé le soir, mais c'est le seul moment où elle rentre à la maison. Elle y passe la plupart de son temps. Parfois, elle vient prendre le thé, puis repart aussitôt et passe toute la nuit à la gare », témoignait Emily.

Un jour, Nala n’est pas rentrée chez elle, ce qui n’était pas dans ses habitudes. Elle aime vagabonder, mais finit toujours par revenir saluer sa maîtresse. Cette dernière a alors compris que la situation était inhabituelle et effectivement, elle n’a pas revu Nala par la suite. De longues recherches ont suivi, et sont longtemps restées vaines.

Dans son malheur, Emily a pu compter sur le soutien de sa communauté et notamment sur celui des utilisateurs de la gare. Des témoignages affirmant que Nala avait été vue ici et là ont commencé à affluer et sa trace a doucement été retrouvée. Finalement, après d’énièmes recherches, la chatte et sa maîtresse ont été réunies.

Les amis de Nala sont très heureux de la voir à nouveau se balader dans la gare : « On a tellement hâte de te revoir là où tu dois être ! », écrivait une personne sur les réseaux sociaux.