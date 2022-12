La belle histoire de Milla, chatte célèbre sur Instagram qui a vaincu une maladie grave

« C’est une femme indépendante », dit Dustin Cabatuan de sa chatte Milla. Il avait appelé ainsi la femelle Scottish Fold en référence à l’actrice Milla Jovovitch. D’ailleurs, ses 2 autres chats, de race British Shorthair, portent des noms inspirés de stars du cinéma, eux aussi : Winona et Kubrick.

Milla est également une vedette, mais pas du grand écran. Elle l’est sur Instagram, où le compte qui lui est consacré totalise plus de 332 000 abonnés. Bien au-delà de sa popularité sur les réseaux sociaux, c’est son vécu qui en fait un être véritablement spécial.



millathecat / Instagram

Dustin Cabatuan l’avait adoptée en 2011, alors qu’il n’avait jamais eu de chat auparavant. Milla était le chaton le plus timide de sa portée.

Tout allait pour le mieux jusqu’en 2013 et le terrible diagnostic tombé après un malaise. Les vétérinaires lui annonçaient que la chatte souffrait d’une maladie cardiaque grave appelée cardiomyopathie hypertrophique féline. Ce qui signifie que le volume de son myocarde connaissait une augmentation. D’après leurs pronostics, elle risquait fort d’en décéder 3 à 6 mois plus tard.

Grâce aux traitements, à un mode de vie sain et à des examens effectués tous les 6 mois, Milla a pu déjouer ces prévisions. 7 années plus tard, son cœur était revenu à la normale. Une guérison qui « ne se produit pas chez les humains ou les chiens, mais peut arriver chez les chats », explique Dustin Cabatuan.



millathecat / Instagram

Entretemps, la chatte voyait sa popularité monter en flèche sur Instagram. A l’origine, son propriétaire l’avait créé pour s’amuser, sans réelle intention d’en faire une célébrité. Il était loin de s’attendre à un tel succès.

Son bien-être avant tout chose

Cette activité implique aujourd’hui beaucoup de travail de la part de Dustin Cabatuan, entre réponses aux messages et aux sollicitations, partenariats et séances photo et vidéo. Il veille toutefois à respecter les envies et le bien-être du félin. Dès qu’il voit qu’elle n’est pas d’humeur à se laisser filmer ou photographier, il y renonce. « Elle a 10 ans, donc elle aime vraiment dormir. Ainsi, quand je remarque qu'elle est active, c'est là que j'essaie de prendre des photos et des vidéos », dit-il à ce propos.

Dustin Cabatuan espère que l’histoire de Milla inspirera un maximum de gens et les encouragera à garder espoir quelles que soient les difficultés rencontrées. Il souhaite aussi qu’elle contribue à changer la perception négative que certaines personnes ont des chats.