L’intervention des pompiers prend une tournure imprévue après l’arrivée d’un chat inconnu sur une scène d’accident

Sur une route de l’ouest américain, un grave accident impliquant plusieurs véhicules et des produits dangereux a mobilisé une équipe de pompiers. L’un d’eux se démarquait particulièrement, puisqu’il s’agissait d’un chat errant qui s'était mêlé au groupe et prenait son rôle de sauveteur très à cœur.

Les pompiers de la caserne South Metro Fire Rescue, basée dans le Colorado (États-Unis), ont reçu le coup de patte d’un chat au pelage roux tandis qu’ils s'affairaient sur une scène d’accident. L’animal semblait très impliqué dans ce sauvetage, comme l’a mentionné Pethelpful. Il a même attiré l’attention de l’un des sauveteurs, qui lui a réservé un beau cadeau en guise de remerciement.

Au début du mois de mars dernier, « 2 véhicules utilitaires et une voiture de tourisme » sont entrés en collision sur une autoroute locale. 3 personnes blessées ont été transportées à l’hôpital et la route a été fermée pendant plusieurs heures. En effet, des matériaux dangereux et de nombreux débris la rendaient impraticable. Les pompiers ont donc sécurisé les lieux après le sauvetage des victimes.

South Metro Fire Rescue / Facebook

Une nouvelle frimousse dans l’équipe

Tandis que les sauveteurs travaillaient, un chat est arrivé sur les lieux et a grimpé dans leur véhicule : « Il est monté à l'arrière d'une ambulance, mais les pompiers paramédicaux avaient plus d’expérience que lui et le patient n'avait pas besoin de soutien félin », plaisantait un porte-parole sur Facebook.

Même si l’aide du félin était appréciée par les pompiers, elle n’était pas nécessaire, car la situation était sous contrôle. Toutefois, la boule de poils n’en démordait pas. Elle souhaitait apporter sa contribution et ne comptait pas s’en aller sans avoir rempli sa mission ! Face à tant de détermination, les bienfaiteurs ont réfléchi à une autre manière de la prendre en considération.

Un double sauvetage

Le chat a été placé dans une cage de transport en attendant la fin de l’intervention, puis a été conduit dans un refuge pour animaux. Puisqu’il n’était pas pucé, il pouvait être proposé à l’adoption et n’a d'ailleurs pas mis longtemps pour trouver sa famille. En effet, l’un des pompiers déployés lors de l’accident a décidé de l’adopter.

L’animal a donc rejoint sa nouvelle maison en compagnie de son maître, lequel l’a baptisé Hazi. De nombreuses aventures, sûrement moins risquées que les précédentes, l’attendent désormais !