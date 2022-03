L'intervention complexe et délicate pour sauver une chatte dont la tête est coincée dans un piège à rat

Une chatte a été retrouvée dans une situation fâcheuse à Dalton-on-Tees, un village situé en Angleterre. L'animal avait la tête coincée dans un piège à rat.

Lundi 14 mars 2022, les gérants du Paddock Farm Nursery and Water Garden (Pépinière et jardins aquatiques de Paddock Farm) ont été surpris en découvrant une chatte en détresse dans leur cour. Le félin avait réussi à bloquer sa tête dans un piège à rat. Ruth Thomas-Coxon, agent de la Société royale pour la prévention de la cruauté envers les animaux (RSPCA), s'est précipitée sur les lieux pour récupérer le pauvre animal et l'emmener dans une clinique vétérinaire.

« Quand je suis arrivée, quelqu'un avait déjà essayé de libérer la chatte, mais elle était très angoissée et sautait avec la boîte sur la tête, a expliqué Ruth, elle s'était blessée au niveau des pattes alors qu'elle tentait de s'échapper. Cela a dû être terrifiant pour elle. [...] Il est probable qu'elle cherchait de la nourriture et y avait jeté un coup d'œil. Heureusement, il n'y avait pas de poison à l'intérieur. »

© RSPCA

Une chatte qui a eu de la chance

La chatte, qui a été baptisée Aubrey, a été mise sous anesthésie pendant que les soigneurs ont découpé la paroi à l'aide d'une scie. Une procédure relativement complexe, mais qui a porté ses fruits. 15 minutes plus tard, la prisonnière a été libérée. Ses pattes ont été soignées et elle a eu droit à quelques médicaments, rapporte Gazette Live.

© RSPCA

« Le personnel de la jardinerie était vraiment gentil avec elle. Mais elle a eu beaucoup de chance car si elle n'avait pas été retrouvée, elle serait morte de faim. Elle aurait également pu être gravement blessée alors qu'elle essayait de courir avec la boîte sur la tête », a déclaré Ruth Thomas-Coxon.

L'animal ne possédant pas de puce électronique, personne ne sait à qui il appartient. Ruth a publié une annonce sur Internet, dans l'espoir de retrouver ses potentiels propriétaires. Pour l'heure, Aubrey est chouchoutée par le personnel de la RSPCA.