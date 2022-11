L'instant émouvant où une chatte sauvée de l'ouragan Ian rencontre son adoptante (vidéo)

Le passage de l’ouragan Ian sur le sud-est des Etats-Unis a amené de nombreux associations et bénévoles à se mobiliser pour sauver un maximum d’animaux. Bambi, une chatte tabby, fait partie des rescapés ayant bénéficié des différentes initiatives organisées dans les 4 coins du pays.

Elle est l’une des vedettes du compte @luna.moonie.bambi sur TikTok, un trio constitué de 2 félins et d’une chienne, et dont les aventures sont suivies par près de 2700 abonnés. L’une des vidéos que l’on peut y découvrir montre la rencontre entre cette chatte et sa nouvelle propriétaire. Relayée par PetHelpful, elle est particulièrement émouvante.

En même temps que l’on y voit les images de ces moments magiques, on y apprend que l’adoptante de Bambi s’était rendue au refuge de Naples, en Floride, peu après le passage de l’ouragan et que la structure d’accueil en question pratique l’euthanasie.

La séquence montre le premier échange de regards entre la chatte et sa nouvelle amie à travers la vitre de la porte au refuge. Viennent ensuite le premier contact et les caresses. La nouvelle vie de Bambi pouvait commencer.

« Tout ce qu’elle veut, c’est de l’amour »

L’animal avait déjà vécu dans un refuge à 2 reprises avant son adoption. Comme si elle avait peur de vivre une nouvelle déception, elle s’est blottie contre sa propriétaire pendant tout le trajet les emmenant à la maison.

Un foyer où l’attendaient un coin confortable, des jouets et de la nourriture de qualité, mais aussi son congénère Ragdoll appelé Moonie, une chienne croisée Labrador Retriever / Berger Australien répondant au nom de Luna, ainsi que Saki, un furet.

« Tout ce qu’elle veut, c’est de l’amour. Elle l’aura désormais et pour toujours dans notre maison », conclut la légende accompagnant la vidéo.

