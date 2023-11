L'influence des chiens sur le comportement d'Olive, un chaton pas comme les autres (vidéo)

Les chiens et les chats ne sont pas forcément faits pour se détester ou s’ignorer. Ils peuvent très bien s’entendre, devenir amis et même échanger leurs « cultures ». Le chaton femelle dont il est question ici a justement eu la chance de grandir entouré de chiens. Cela se voit et s’entend, quand on découvre la vidéo virale partagée par sa maîtresse.

La jeune chatte dont il s’agit répond au nom d’Olive et la séquence dont elle est la protagoniste rencontre un succès fou sur TikTok, où sa maîtresse se fait appeler « @ellalandy2 ». Mise en ligne le 22 octobre 2023, ladite publication totalise près de 47 millions de vues à ce jour. Elle est relayée par Parade Pets.



@ellalandy2 / TikTok

Dans cette vidéo, on voit la pétillante Olive sauter sur le canapé, puis s’approcher de sa propriétaire pendant qu’elle la filme. L’insaisissable minette donne l’impression d’éprouver un mélange d’excitation, de curiosité et de méfiance.

Elle se met ensuite à pousser des cris surprenants. Ils font davantage penser à des aboiements ou aux jappements d’un chiot qu’aux miaulements d’un chaton.

Une chatte « bilingue »

A force de vivre aux côtés des chiens, Olive aurait, semble-t-il, appris à communiquer comme eux. On ne peut évidemment pas en avoir la certitude, et ces cris peuvent tout simplement n’avoir aucun lien avec la cohabitation avec ses compagnons canins.

Quoi qu’il en soit, cela amuse beaucoup sa propriétaire, dont on entend clairement les rires dans la vidéo.

A lire aussi : Depuis 500 jours, ce chat de refuge attend d'être adopté et de rencontrer la famille de ses rêves (vidéo)

Outre le nombre de vues, la popularité de ce post se vérifie également dans les commentaires. Une utilisatrice a ainsi réagi en expliquant que c’est l’inverse qui se produisait chez elle : « Mon chien a grandi avec des chats. Il saute sur les tables, dort sur l’arbre à chat et pense qu’il est un chat ». Une autre a fait remarquer avec humour qu’Olive était « tout simplement bilingue ».