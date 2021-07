L'incroyable rencontre entre une bénévole et un chat né avec 4 oreilles (vidéo)

Aslan est un chat original. Et pour cause : il possède 4 oreilles ! L'animal a été sauvé et recueilli par une bénévole. Il mène aujourd'hui une existence normale, malgré sa différence.

Certaines coquetteries de la nature son fascinantes : Aslan arbore 2 paires d'oreilles sur sa tête.

C'est Swati Komanduri, 41 ans, qui l'a découvert avec ses frères et sœurs dans un atelier de réparation automobile, en 2020. Bénévole au sein de l'association américaine Animal Safe Haven and Adoptions, elle a permis à la fratrie d'être soignée et de commencer une nouvelle vie.

La quadragénaire a particulièrement craqué pour Aslan. « Je n'ai jamais vu de chat à 4 oreilles. Je n'étais même pas au courant de cette mutation », a-t-elle déclaré. Swati Komanduri a décidé de l'adopter.

Une mutation génétique rare

D'après une étude publiée en 1957 dans The Journal of Heredity et relayée par Daily Mail, les chercheurs ont expliqué que le gène à l'origine de ce quatuor d'organes est rare et récessif. Lorsque 2 félins son porteurs de celui-ci et qu'ils se reproduisent, ils ont 50 % de chance d'engendrer une progéniture présentant 4 oreilles.

Cette anomalie physique n'empêche absolument pas Aslan de jouir d'une excellente santé et de mener une vie normale. Sa propriétaire a indiqué qu'il était très sociable, curieux et joueur. Il adore se promener également !

« Je suis heureuse d'avoir le privilège de prendre soin de lui », a confié Swati Komanduri. « Il est à moi pour toujours. »

Cette dernière publie régulièrement des photos de son chat sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il est suivi par plusieurs milliers d'abonnés, qui fondent littéralement pour son joli petit minois.