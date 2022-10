L’homme qui a sauvé un chat en péril durant l’ouragan Ian met sa nouvelle notoriété au profit d’une levée de fond en faveur des animaux

Nous vous avions partagé le 29 septembre dernier la vidéo émouvante de Mike Ross sauvant avec bravoure un chat de gouttière qui s’était perché sur le boîtier d’un climatiseur alors que les eaux montaient dangereusement.

Mike n’avait pas hésité une seconde avant de sortir affronter les éléments de la tempête Ian pour lui porter secours, puis avait mis le malheureux à l’abri dans la maison de ses parents jusqu’à ce que les vents violents laissent place au ciel bleu.

Megan, sa compagne, avait filmé puis posté la séquence sur Twitter. Et elle a observé le nombre de vues monter en flèche.

« Dès que j'ai commencé à avoir un peu Internet, tout le monde me disait : oh regarde, tu deviens viral ! Je ne m'y attendais pas du tout », a déclaré Mike au Daily News.

Mike et Megan avaient ensuite déclaré qu’ils adopteraient le matou s’ils ne retrouvaient pas ses propriétaires. Pour l’heure, il est toujours sous leur bonne garde.

Par bonheur, le chat n’avait pas été blessé et s’était remis de ses émotions rapidement. Pourtant, la demeure a été ravagée.

« Cet ouragan est de loin le plus terrifiant que je n’ai jamais vu. La maison est inhabitable pour les prochains mois. Je suis en train de tout organiser avec les assurances », a expliqué Mike.

En parallèle, le jeune homme souhaite venir en aide aux animaux touchés par la catastrophe. Certains ont perdu leurs propriétaires. D’autres, errants, ont besoin de soins et d’un lieu sûr où s’abriter.

Il a donc orchestré une levée de fonds sur GoFundMe visant à subventionner les réparations de l’habitation de ses parents et à secourir des chats ainsi que des chiens en reversant la moitié des dons à l’association Naples Humane Society.

Cette dernière œuvre en effet sans relâche depuis la catastrophe pour transférer les animaux par avion vers des États épargnés.

Pour l’heure, plus de 20 000 euros ont été récoltés.

