"L'homme à chats" de la caserne des pompiers portant secours à un chaton en détresse devient source d'inspiration pour une fillette assistant au sauvetage

Pompier de son état et grand amoureux des chats, Zackery Kelly n’y a pas réfléchi à 2 fois quand on lui a dit qu’il y avait un chaton en détresse dans une bouche d’égout. Alors qu’il s’employait à secourir la petite créature, une fillette et sa mère assistaient à toute la scène et se tenaient prêtes à la rencontrer.