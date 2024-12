L'hommage déchirant d'un chat à son ami canin qui n'est plus là pour fêter Noël à ses côtés (vidéo)

Bossy est la star du compte TikTok « @bossymacthecat », que suivent près de 7000 abonnés. Ce chat de race Ragdoll a toujours vécu entouré d’animaux, en particulier des congénères et des chiens.

La famille de cet adorable félin qui vit au Canada comportait une chatte appelée Pawerella, ainsi que 2 chiens nommés Bomber et Roper. Malheureusement, ils sont tous partis les uns après les autres après avoir vécu une longue et heureuse existence.



@bossymacthecat / TikTok

Bomber est le dernier à avoir disparu. Bossy était extrêmement attaché à lui et son décès l’a énormément affecté. Tout d’un coup, le chat est devenu le seul animal de la maison et son ami canin a laissé un vide gigantesque dans sa vie.



@bossymacthecat / TikTok

Sa propriétaire Sharon Gallagher aurait tant voulu pourvoir lui offrir un nouveau compagnon, mais n’est pas en mesure de le faire, faute de temps et de disponibilité. « Je voyage beaucoup pour le travail depuis 2019, je n'ai donc pas pu acquérir ou éduquer un nouveau chiot, explique-t-elle, en effet, à Newsweek. Bossy n'a jamais été seul auparavant, et quand Bomber est décédé, Bossy est devenu vraiment déprimé. »

Un rituel à préserver

Le chat à la belle et épaisse fourrure donne souvent l’impression de penser à son défunt compère. Une vidéo récemment partagée sur TikTok et dans laquelle on découvre une scène des plus émouvantes en apporte la démonstration. La voici :

Bossy a ainsi retrouvé le jouet en peluche préféré de Bomber, l’a déposé face au sapin de Noël et s’est assis pour en contempler les décorations, en particulier les guirlandes lumineuses. C’est ce qu’il faisait tous les ans avec le chien.

Chacun fait son deuil à sa manière. Bossy a trouvé la sienne et son attitude est tout à fait poignante.