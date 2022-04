L'histoire d'Eggbert, ce chat avec un oeil et une narine en moins qui a charmé Internet et sa nouvelle famille

L'histoire d'Eggbert, ce chat avec un oeil et une narine en moins qui a charmé Internet et sa nouvelle famille

Être né borgne et avec une narine en moins n’a jamais empêché Eggbert le chat d’être heureux. Son histoire a ému de nombreux internautes après avoir été relayée sur les réseaux sociaux. C’est ce qui lui a permis de trouver rapidement une famille aimante.

Eggbert, un adorable chat de 2 ans auquel il manque un œil et une narine, est devenu une petite vedette grâce au partage de son histoire sur Facebook par le refuge où il vivait. Il a maintenant une maison bien à lui, comme le raconte People.

Le jeudi 24 février dernier, la Fairfield Area Humane Society, association basée à Lancaster dans l’Etat de l’Ohio, évoquait le cas de ce félin dans une publication accompagnée de 2 photos de lui. Il y était décrit comme un « ange ».

« Il est né avec un seul œil et une seule narine, mais à part ronfler comme une tronçonneuse, ça ne le ralentit pas du tout ! Il est très affectueux et s'entend bien avec les autres chats, chiens et enfants », pouvait-on également lire dans le post en question.

Le refuge cherchait une famille pour Eggbert, et il n’a pas dû patienter bien longtemps. La publication a attiré l’attention de très nombreuses personnes, dont beaucoup ont exprimé leur souhait d’adopter le chat.

"Il n'aurait pas pu trouver un meilleur foyer"

Le surlendemain, samedi 26 février, la Fairfield Area Humane Society a annoncé une heureuse nouvelle, toujours sur sa page Facebook : « La superstar Eggbert a rejoint sa maison pour toujours. »

Un post assorti d’une photo montrant Eggbert dans les bras de sa nouvelle propriétaire, aux côtés du mari de celle-ci et de leur fille, tous souriants.

La nouvelle famille d’Eggbert avait déjà adopté un chat dans ce refuge. « Il n'aurait pas pu trouver un meilleur foyer ! Il va être aimé et pourri gâté », conclut l’association.