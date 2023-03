L'histoire d'amour de 2 chats sauvés d'une maison surpeuplée devient un amusant feuilleton à l'eau de rose

Bubbles et Bangs sont inséparables, mais comme dans n’importe quel couple, quelques petites frictions peuvent survenir entre ces 2 chats sauvés par une association. Ils en ressortent toutefois toujours encore plus amoureux l’un de l’autre.

Tout avait commencé en août 2020 avec le sauvetage de 28 chats dans une propriété surpeuplée de chats et insalubre. Tous avaient été pris en charge par Purrfect Cat Rescue Inc., une association basée à Crystal Lake dans l’Etat de l’Illinois (Etats-Unis), raconte Cole & Marmalade.

Les félins avaient été soignés et stérilisés. Certains avaient eu la chance de trouver des familles aimantes. D’autres sont restés au refuge ; parmi ces derniers, il y a Bubbles et Bangs.



Purrfect Cat Rescue Inc. / Facebook

Bubbles est une femelle à la robe entièrement noire. Bangs, lui, est un mâle au pelage blanc marqué de noir. Tous 2 sont littéralement tombés amoureux l’un de l’autre. « Bubbles a un petit-ami », annonçait en effet Purrfect Cat Rescue, qui a dès lors commencé à partager régulièrement des posts à leur sujet.

Depuis, les fans sont tenus en haleine par les aventures de l’adorable duo, à travers les photos et nouvelles distillées par l’association sur les réseaux sociaux.



Purrfect Cat Rescue Inc. / Facebook

Le couple a évidemment connu des hauts et des bas, comme la fois où Bangs a eu la mauvaise idée de se blottir contre Blossom, la sœur de Bubbles. Les photos étaient là pour prouver les « infidélités » du chat. Sa compagne, elle, ruminait sa colère et préparait sa revanche en silence.



Purrfect Cat Rescue Inc. / Facebook

Dès qu’elle en a eu l’occasion, elle a clairement fait comprendre à Bubbles qu’il n’avait pas intérêt à reproduire ce genre d’écart de conduite.



Purrfect Cat Rescue Inc. / Facebook

Bubbles oublie sa rancune

Elle lui a finalement pardonné ce petit moment d’égarement et ils sont devenus encore plus tendres et complices qu’avant le fâcheux épisode.



Purrfect Cat Rescue Inc. / Facebook

Leur idylle retrouvée, Bubbles et Bangs passent le plus clair de leur temps côte à côte à s’échanger les manifestations d’affection et à observer sereinement ce qui se passe autour d’eux.

Chez Purrfect Cat Rescue, le feuilleton Bubbles et Bangs se poursuit pour le plus grand bonheur des nombreux admirateurs du couple.