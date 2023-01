Un chien se retrouve à 11 000 kilomètres de chez lui à cause d'une erreur de la compagnie aérienne

Alors qu’elle était censée rejoindre ses propriétaires à Nashville dans le Tennessee, une chienne appelée Bluebell a atterri en… Arabie Saoudite. L’erreur de la compagnie aérienne devant le transporter lui a valu un long et inutile voyage.

Bluebell a traversé 3 continents et bien des mers en peu de temps, alors qu’elle n’était censée faire qu’un seul voyage en avion pour rejoindre sa famille. Une méprise faite par le transporteur aérien est à l’origine de cette mésaventure, qui s’est bien terminée, fort heureusement. Un récit rapporté par The Guardian.



Chienne de 5 ans, Bluebell vivait avec ses propriétaires américains, les Miller, à Londres. Récemment, ces derniers avaient quitté le Royaume-Uni pour se réinstaller aux Etats-Unis. Ils s’étaient établis à Nashville dans le Tennessee, et leur amie à 4 pattes devait les rejoindre peu après via un vol de la compagnie britannique British Airways.

Cette dernière a toutefois acheminé la chienne non pas outre-Atlantique, mais en Arabie Saoudite, à 11 000 kilomètres de ce qui devait être sa destination.



Lorsque sa maîtresse Madison Miller s’est rendue à l’aéroport de Nashville pour récupérer Bluebell, on lui a présenté un autre chien. La famille était sous le choc.

La fin de l’angoisse après 3 jours et 3 nouveaux voyages

Les Miller se demandaient comment ils allaient faire pour ramener leur chienne chez eux. Il revenait toutefois à British Airways de faire le nécessaire pour que Bluebell retrouve les siens.

C’était chose faite 3 jours et 3 vols plus tard. La chienne était enfin de retour auprès de ses humains, mais elle était marquée par cette épreuve. D’après Madison Miller, elle en est, en effet, revenue stressée et nerveuse.



Il lui faudra du temps pour se remettre de cet épuisant et déroutant périple.

