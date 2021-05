Un chien coince sa tête dans un pneu, les pompiers interviennent

Certains animaux se retrouvent dans des situations très inconfortables. Samedi 27 mars, les équipes de secours de Falmouth, une ville située dans l'État du Massachusetts aux États-Unis, ont été appelées dans le cadre d’un sauvetage inhabituel. Un chien a eu la tête piégée dans un pneu.

L’intervention s’est révélée un véritable casse-tête pour les autorités. Samedi après-midi, le service de contrôle des animaux de Falmouth a été le premier à réagir lorsque Bella s’est retrouvée prisonnière d’un vieux pneu, relate The Boston Globe. Comme les premières tentatives pour libérer la chienne ont échoué, les pompiers ont également été contactés pour apporter leur aide. D’après ces derniers, la seule solution de sauver le canidé était de scier minutieusement l’objet de ses misères.

© Falmouth Animal Control / Facebook

Le pneu a dû être coupé pour sauver la chienne

L’objectif des secouristes a été de couper et retirer le pneu sans blesser l’animal. Pour cela, les experts ont recouvert Bella avec une couverture humide dans le but de la protéger, et ont disséqué l'attrapoire à l’aide d’une meuleuse. Trois trous d’écrou ont dû subir une amputation. Pour éviter tout risque de blessure, la chienne a été refroidie, ainsi que la jante.

© Falmouth Animal Control / Facebook

Personne ne sait comment l'individu à 4 pattes s'est retrouvé dans cette situation. Ce qui compte désormais, c'est que grâce à la patience et à la précision des autorités, Bella a pu être délivrée sans incident.

Cette mésaventure rappelle celle de Pickle, survenue en janvier dernier au Texas. Le chien avait, lui aussi, eu la tête bloquée dans une jante pendant 5 jours.

© Falmouth Animal Control / Facebook