"L'appel qu'on ne veut pas recevoir" : des bénévoles choqués en découvrant une chatte et ses petits enfermés dans un carton

10 chatons et une chatte ont été retrouvés et sauvés in extremis après avoir été placés dans une boîte hermétiquement scotchée, rapportait Global News.

Le vendredi 25 novembre, à Penticton dans la province de Colombie-Britannique (Canada), un passant avait été alerté par des miaulements. Ces derniers provenaient d’une boîte en carton qui se trouvait parmi les ordures. Le contenant était scellé avec du ruban adhésif ; l’ouvrir n’a pas été simple.

A l’intérieur se trouvaient 11 chats. Il s’agissait d’une chatte adulte et de 10 chatons. 2 des petits félins étaient un peu plus âgés que les autres, qui constituaient une portée dont la femelle adulte est probablement la mère.



La personne les a immédiatement emmenés au refuge de l’Okanogan Humane Society à Kelowna. « C’est le genre d’appel qu’on ne veut pas recevoir », confiait Romany Runnalls, présidente bénévole de l’association.

Les 2 aînés adoptés, la chatte et ses petits en famille d’accueil

D’après cette dernière, le carton était si solidement enroulé dans le ruban adhésif qu’il était impossible pour les chats de s’en libérer. Ils n’auraient donc sans doute pas survécu s’ils n’avaient pas été découverts à ce moment-là.



Les félins ont d’abord été transportés à la clinique vétérinaire, où l’examen a, fort heureusement, révélé qu’ils étaient tous en bonne santé. La chatte et ses 8 petits ont ensuite été confiés à une famille d’accueil. Quant à leurs 2 aînés, ils ont déjà rejoint leurs nouvelles familles aimantes respectives, toujours d’après Global News.