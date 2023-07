Un chien s'invite à un shooting de mariage et rend le moment encore plus mémorable (vidéo)

Estefanny Corilla Chinchay se souviendra longtemps de cette séance photo qu’elle assurait non loin de chez elle. Les mariés ne l’oublieront pas de sitôt non plus. Oso, le chien de l’artiste, a marqué l’évènement de sa présence en y prenant part à la surprise générale et en déboulant tel un missile pour voler la vedette.



Sa photographe de maîtresse habite et travaille à Pampas, ville du Pérou située à 230 kilomètres à l’est de la capitale Lima. Elle est à la tête du studio photo Fanny Producciones et réalise principalement des photographies de mariages.

Estefanny Corilla Chinchay est également une grande amoureuse des chiens. Le sien est pour elle un membre à part entière de sa famille, et Oso l’aime tout autant. Il la suit partout et fait en sorte de passer autant de temps que possible à ses côtés.



Récemment, la jeune femme avait été engagée pour un shooting de mariage à quelques pas de chez elle. Elle s’est rendue sur les lieux à pied, sans se douter que son chien la suivait secrètement.

Alors que tout était en place et que le couple prenait la pose face à l’objectif d’Estefanny Corilla Chinchay, Oso a surgi et s’est mis à courir dans tous les sens. Il a ensuite foncé à travers le voile de la mariée qui était étendu pour la photo. Le quadrupède s’est retrouvé enveloppé dans la longue traîne, comme si c’était lui la mariée.

Une séance photo mouvementée mais réussie

La photographe a d’abord été embarrassée. « J’avais des sentiments mitigés », raconte-t-elle à The Dodo. « Le couple a été surpris, poursuit-elle, mais les personnes avec qui nous travaillons ont pu récupérer le voile et le remettre ».

Tout le monde s’en est finalement amusé et le shooting a repris comme si de rien n’était. Il était même particulièrement réussi.

C’était « un autre des nombreux moments mémorables que nous avons eus avec » Oso, conclut sa propriétaire.