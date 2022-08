L'adorable vidéo d'un chat jouant les papas poules avec un chiot qui ne cesse de pleurer

Devenue virale sur TikTok en peu de temps, une vidéo montrant un chat réconfortant un chiot qui sanglote vient torde le cou, de la plus adorable des manières, au cliché selon lesquels canidés et félins ne peuvent s’entendre. La confiance de la mère du petit chien envers le matou prouve aussi que ces 2 espèces sont tout à fait capables de s’apprécier.

Lorsque l’on pense à la cohabitation entre chats et chiens, on a souvent tendance à les imaginer se chamailler en permanence, ou au mieux, s’ignorer cordialement. Pourtant, les représentants de ces 2 espèces ont bon nombre de points commun et peuvent parfaitement coexister pacifiquement, voire s’attacher les uns aux autres.

La scène extrêmement mignonne dont il est question ici est là pour en apporter la preuve. Il s’agit d’une vidéo TikTok relayée par Newsweek, et qui totalise 12,3 millions de vues depuis sa publication sur le réseau social début août.

Dans cette séquence, on peut voir un chat réconfortant un chiot éploré sous les yeux de la mère de ce dernier.



Hannah Colson / TikTok

Le félin répond au nom de Fig et est un croisé Burmese / Sacré de Birmanie. Son protégé, lui, est un tout jeune Golden Retriever qui n’a pas encore appris à marcher. Sa mère s’appelle Olive et on devine aisément sa fatigue ; s’occuper du petit et du reste de la portée n’est assurément pas de tout repos.

D’ailleurs, on voit Olive se fier totalement à Fig pour apaiser le chiot qui ne cesse de pleurer. A bout de forces, la chienne préfère rester légèrement en retrait et laisser le chat se charger de le rassurer, ce qu’il fait brillamment.

La patte et les « bisous » magiques de Fig

Touché par les pleurs du canidé, Fig s’empresse de se coucher à ses côtés pour se blottir contre lui, poser une patte bienveillante sur son dos et le lécher. L’effet est instantané ; les tremblements et les sanglots du chiot s’arrêtent en quelques secondes.

Voici la vidéo :

A lire aussi : Une fillette de 8 ans fabrique des bracelets qu’elle vend pour aider des chats de refuge : en une semaine, elle a amassé 510 euros